Путин видит риски для транзита газа через Украину

Риск прекращения транзита российского газа через Украину существует, признал президент РФ Владимир Путин в беседе с российскими журналистами в Бразилиа в четверг - за полтора месяца до завершения действия транзитного контракта "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "Нафтогазом Украины". Он напомнил о новом иске "Нафтогаза Украины", и о сложном процессе выделения газотранспортной составляющей из "Нафтогаза".



"Мы уже много раз говорили: мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы", - сказал он.



Путин высказался против как физического, так и виртуального реверса газа в проходящем через Украину газовом потоке с востока на запад: "Я хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс. Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а полтрубы - в другую. Чушь это, понимаете? Сапоги всмятку! Это нереально абсолютно. Мы знаем, как это технологически делается. Заходит (труба со стороны Украины в Европу - ИФ), потом лупинг такой, обходную трубу там сделали - и назад его качают".



"Или прямо качают. Технологически как выстроена труба, это же советская труба? Она идет транзитная, а от нее ответвления на всю территорию Украины. Там засчитывают, а потом пересчитывают, что как будто это с Европы пришло. Это ерунда просто. Мы это прекрасно понимаем. Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы уже не обострять ситуацию", - описал Путин другую схему получения газа Украиной.



"Но мы даже говорили, что если мы напрямую будем поставлять, мы готовы снизить цену до 20 и даже до 25%. В свое время приезжал господин Медведчук и Бойко. Встречались с председателем правительства России. И Медведев их спросил: ну вам то что, вы же не входите в правительство и вряд ли войдете? Но ответ был, на мой взгляд, зрелый абсолютно. Они сказали: для нас важно, чтобы Украина и украинский потребитель получал более дешевый газ. Если мы это сделаем, толкнем этот процесс, мы будем счастливы. Я считаю, что это реальная зрелая политическая позиция - в интересах граждан Украины", - сказал президент РФ.



"Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях? Опять "Нафтогаз" предъявил очередной иск в суде. Бред какой-то! Просто обостряют ситуацию. Зачем? Мы же говорим, мы готовы (причем при сопровождении Еврокомиссии) достичь любых соглашений. Украина хочет по украинским законам это отрегулировать - пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам - она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство - мы готовы. И в Еврокомиссии об этом сказали. Я сказал это своим коллегам во Франции и в Германии. Если Украина успеет имплементировать у себя законодательство европейских стран (там связано с разделом добывающих и транзитирующих компаний) - смогут они это сделать в оставшийся период времени? Они взяли на себя обязательство перед Европой (не перед нами) - пусть делают. Мы готовы и к этому", - заявил Путин.



"Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное, с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал", - заключил он.

