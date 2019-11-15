Избрание Вьятровича нардепом обжаловали в суде

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко утверждает, что вступление в должность парламентария бывшего директора Института национальной памяти Владимира Вятровича остановлено обращением в суд.



"Сегодня в Кассационный административный суд от какого-то истца Хилько зашло исковое заявление, которым они хотят остановить признания Вятровича народным депутатом Украины", - сообщил Гончаренко агентству "Интерфакс-Украина".



Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев на своей странице в Facebook уточнил, что подавший иск против Вятровича Андрей Хилько ранее подавал иск против Владимира Зеленского



"Его подал участник постановочного судебного шоу, который подыграл Зеленскому в мобилизации его электората перед вторым туром, когда подал иск и потребовал снять Зеленского с регистрации в ночь перед голосованием, а затем быстро поздравил его с избранием. Такой себе, истец по вызову, потому что кто-то боится даже открыть забрало и подать иск от себя и поручает грязную работу шуту. Хотя, теперь шутовство - государственная политика", - написал Арьев.



20 апреля, накануне второго тура президентских выборов, Хилько обращался в Шестой апелляционный административный суд Киева с требованием признать, что распространение бесплатных билетов на дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля командой Зеленского на специальном веб-сайте было "подкупом избирателей". Хилько просил суд признать такие нарушения и отменить решение ЦИК №153 от 30 января 2019 года о регистрации кандидата в президенты Украины Зеленского.



Как сообщалось, 12 ноября Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата Ирины Луценко (фракция "Европейская солидарность"). Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", перед голосованием нардеп от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский призвал не поддерживать такое решение, аргументируя свою позицию тем, что после лишения Луценко в Верховную Раду по списку "Европейской солидарности" пройдет бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.



В ответ на это спикер Верховной Рады отметил, что заставлять Луценко выполнять свои депутатские полномочия нецелесообразно вне зависимости от того, кто вместо нее займет свое место во фракции "Евросолидарности".



14 ноября Центральная избирательная комиссия на заседании признала избранным и зарегистрировала народным депутатом Украины бывшего директора Института национальной памяти Вятровича.



Ожидалось, что Вятрович примет присягу народного депутата на заседании 15 ноября, однако председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что ещё не получил решение Центральной избирательно комиссии.