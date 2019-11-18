Японские ученые раскрыли секрет долголетия

Известно, что многие долгожители не ведут здоровый образ жизни. Несмотря на вредные привычки, они могут похвастаться крепким здоровьем. Анализ ДНК людей, чей возраст превысил 110 лет, показал: у долгожителей аномальные белые кровяные клетки. То есть их иммунитет работает более эффективно, отражая нападения вирусов, бактерия и борясь с раком, пишет The Daily Mail.



Соответствующий анализ проводили Центр RIKEN и Университет Кэйо, используя данные семи долгожителей. Было собрано 41208 клеток у пожилых добровольцев. Основное отличие у людей, чей возраст превышал 110 лет, заключалось в работе иммунных Т-клеток CD4.



Этих клеток не только оказалось больше, но и сами клетки были смертоноснее обычного. В норме CD4 T-клетки помогают другим иммунным клеткам отбиваться от инфекции. Но у долгожителей данные клетки сами по себе ищут и разрушают патогенные элементы.

