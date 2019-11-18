Треть детей соглашается встретиться с незнакомцем после общения в интернете

После общения в сети Интернет 30% детей соглашались встретиться с незнакомцами в реальной жизни.



Об этом рассказал уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба на брифинге «Как защитить ребенка от сексуального насилия», сообщает корреспондент Укринформа.



"Исследование показало, что 30% детей соглашались встретиться со взрослым человеком, не только со взрослым, вообще с человеком, которого никогда в жизни не видели, оффлайн после общения в интернете", - отметил он.



Кроме того, Кулеба подчеркнул, что 70% детей уверены, что знают Интернет лучше и больше, чем родители, а 67% видели то, что их огорчало - изображения или сообщения.



Уполномоченный Президента подчеркнул, что в целом 35% детей используют Интернет ради социальных сетей, то есть, по его словам, каждый третий ребенок достаточно "серьезно сидит в Интернете", в социальных сетях.



"И исследования показывают, что почти 80% детей находятся в Интернете от часа до шести часов, 30% - от трех до шести часов", - добавил он.



Кулеба проинформировал, что исследование проводилось совместно с Международным союзом электросвязи, опрошено свыше 5 тысяч детей и 5,5 тысячи родителей, а его полные результаты вскоре будут опубликованы.



Как известно, 18 ноября отмечается Европейский день защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

