Акция оппозиции у парламента Грузии разогнана водометами

Грузинская полиция очистила от протестующих территорию у здания парламента Грузии, где ранее собралась оппозиционная акция.



Как передает корреспондент "Интерфакса", полиция с применением водометов оттеснила участников акции от входов в здание парламента, а сейчас спецназовцы оттесняют участников акции с проспекта Руставели.



В настоящее время спецназ МВД Грузии при поддержке спецтехники движется по проспекту Руставели в сторону палаточного городка, который был установлен участниками акции протеста оппозиции перед зданием парламента.



Около получаса назад полиция в Тбилиси начала силовые действия по разблокированию входов в здание парламент. Десятки участников акции протеста пытались оказать сопротивление, однако под давлением превосходящих сил полиции им пришлось отступать.



Спецназовцы оттеснили оппозиционеров от ворот парламента и начали снимать с них замки, ранее установленные протестующими.



Чуть позже активисты изменили тактику и сели на дорогу. После этого полиция начала применять водометы и задерживать участников акции.



Протестная акция оппозиции с требованием роспуска парламента и назначения досрочных выборов началась накануне. Десятки оппозиционеров провели ночь у здания парламента, заблокировав все входы и перекрыв близлежащие улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.



Причиной протестов стало то, что 14 ноября парламент Грузии не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которым очередные парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.



Ранее с инициативой о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году выступил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Решение было согласовано со всеми депутатами парламентского большинства, однако в последний момент при голосовании в четверг не получило необходимой поддержки.



Оппозиция считает, что депутаты, проголосовавшие против, не могли действовать самостоятельно и обвиняют в провале законопроекта Иванишвили.

