Дефицит внешней торговли Украины вырос на 6,4%

Дефицит внешнеторгового баланса Украины за три квартала 2019 года составляет $4,07 млрд, что на 6,42% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики. За январь-сентябрь 2019 года экспорт товаров и услуг составил $44,84 млрд, импорт — $48,91 млрд. И импорт, и экспорт выросли на 7,1% по сравнению с прошлым годом.



При этом отрицательное сальдо по торговле товарами составило $7,1 млрд, положительное сальдо торговли услугами составило $4,22 млрд.



Во избежание двойного учета общие объемы товаров и услуг рассчитаны по формуле: всего (товары и услуги) = товары + услуги — стоимость услуг для переработки товаров с целью реализации за рубежом, которые за 9 месяцев 2019 года составляли в экспорте $1,2 млрд, в импорте — $1,8 млн.



В целом Украина с начала 2019 года торговала товарами с 221 страной мира, услугами — с 230 странами.

