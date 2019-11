Netflix покажет отдельный сериал о герое «Губки Боба»

Nickelodeon займется созданием спин-оффа «Губки Боба», посвященного Сквидварду, для Netflix в рамках заключенной между компаниями сделки, сообщает The New York Times.



Подробностей издание не сообщает — неизвестно, будет ли спин-офф сериалом или полнометражным фильмом. Единственная известная деталь — он будет музыкальным. Видимо, создатели решили уделить больше внимания любви Сквидварда к классической музыке.



Nickelodeon и Netflix заключили многолетнее соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируют создавать оригинальные анимационные художественные фильмы и сериалы на основе библиотеки персонажей Nickelodeon. В соглашении также прописано, что будут созданы и шоу с новыми персонажами. Компании не раскрывают подробностей о количестве запланированных шоу, их персонажах и сроках соглашения. Анонимные источники сообщили The New York Times, что сумма сделки составила более $200 миллионов.