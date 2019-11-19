Свитолина планирует сделать теннис доступным для детей из всех уголков Украины

Первая “ракетка” Украины Элина Свитолина поделилась своими планами на будущее.



Элина Свитолина в интервью Tochka.net, в частности, отметила, что планирует уделить внимание развитию детского спорта и сделать теннис доступным для детей из всех уголков Украины.



“Я считаю, что очень важно уделять внимание детскому спорту. В Украине так много юных талантов, которые нуждаются в поддержке и развитии. Необходимо также обратить должное внимание на развитие современной спортивной инфраструктуры. Всеми этими вопросами будет заниматься Фонд Элины Свитолиной, который я основала.



Мы планируем открывать обучающие программы для детей, назначать стипендии для юных теннисистов и поддерживать их на международных соревнованиях. Мне очень хочется сделать теннис доступным для детей из всех уголков Украины, а не только из крупных городов. Кроме того, мы собираемся организовывать детские спортивные лагеря (один из них уже успешно стартовал в Киеве”, - отметила Свитолина.



Напомним, Элина Свитолина в этом году дошла до финала на Итоговом турнире в Шэньчжэне (Китай) и третий год подряд завершает сезон в топ-10 мирового рейтинга. В обновленном 4 ноября рейтинге WTA, который считается официальным рейтингом на конец сезона, Элина Свитолина заняла 6 место.

