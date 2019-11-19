Свитолина планирует сделать теннис доступным для детей из всех уголков Украины

Свитолина планирует сделать теннис доступным для детей из всех уголков Украины

Первая “ракетка” Украины Элина Свитолина поделилась своими планами на будущее.

Элина Свитолина в интервью Tochka.net, в частности, отметила, что планирует уделить внимание развитию детского спорта и сделать теннис доступным для детей из всех уголков Украины.

“Я считаю, что очень важно уделять внимание детскому спорту. В Украине так много юных талантов, которые нуждаются в поддержке и развитии. Необходимо также обратить должное внимание на развитие современной спортивной инфраструктуры. Всеми этими вопросами будет заниматься Фонд Элины Свитолиной, который я основала.

Мы планируем открывать обучающие программы для детей, назначать стипендии для юных теннисистов и поддерживать их на международных соревнованиях. Мне очень хочется сделать теннис доступным для детей из всех уголков Украины, а не только из крупных городов. Кроме того, мы собираемся организовывать детские спортивные лагеря (один из них уже успешно стартовал в Киеве”, - отметила Свитолина.

Напомним, Элина Свитолина в этом году дошла до финала на Итоговом турнире в Шэньчжэне (Китай) и третий год подряд завершает сезон в топ-10 мирового рейтинга. В обновленном 4 ноября рейтинге WTA, который считается официальным рейтингом на конец сезона, Элина Свитолина заняла 6 место.