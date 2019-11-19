Ассенизатор

Феерические зашквары «слуг народа» стали настолько рутинным делом, что приходится составлять каталог скандалов. Чтобы не запутаться. Обновлять этот своеобразный «мануал» требуется практические каждодневно, поскольку «Телеграм-каналы» исправно льют дерьмо в режиме он-лайн. Поэтому невольно чувствуешь себя ассенизатором. В смысле сантехником-политологом, который приходит проанализировать текущее политическое состояние и с изумлением спрашивает: вы что, сюда ср...те, что ли?!



Меня лично больше всего поразил зашквар первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Просто аж сперло дыхание. Этот «слуга» дошел до того, что оформил у своей тещи в аренду квартиру и выплачивает ей тысячи гривен ежемесячно. Дело не в том, что он получает, с…ка, помощь из бюджета. Тут другое: создан очень неприятный прецедент. Все мы знаем об отношениях между тещей и зятем. Особенно если последний живет в квартире тещи. В народе это называют «прЫймак». Что как бы подчеркивает уничижительный статус субъекта отношений. В трусах на кухню не выйдешь, свет за собой в туалете гаси, зарабатываешь мало, носки разбрасываешь где попало, валяешься в трениках с разношенными коленками на диване и хотя бы раз встал и спросил: «Мама, может вам чем-нибудь помочь?». Ценой гигантских усилий, ежедневных стычек и бурных скандалов устанавливается хрупкий паритет. Как во времена «холодной войны», когда размещали «Першинги» (или как их там) и любое непроизвольное испускание чего угодно могло привести к суровой заварухе.



И тут появляется Стефанчук, который платит теще. Вы хоть понимаете весь ужас случившегося? Теперь по всей стране миллионы «светланборисовн» будут тыкать своим зятькам, которые по определению ни на что не способны, только пиво жрать и в парадном курить, в пример Русланчика

Измельчал «Джокер». Скармливает своим подписчикам какую-то лабуду. Возможно, его действительно перекупили. Поэтому засовываем слив с мэром Чернигова в самый конец списка. Бодя Мосийчук и то на его фоне выглядит титаном ассенизации «слуг МВФ»

И тут появляется Стефанчук, который платит теще. Вы хоть понимаете весь ужас случившегося? Теперь по всей стране миллионы «светланборисовн» будут тыкать своим зятькам, которые по определению ни на что не способны, только пиво жрать и в парадном курить, в пример Русланчика. Он и хозяйственный, и зарплату получает, и все с работы в дом приносит, и даже аренду платит «маме». В моем личном рейтинге зашкваров «зеленых» этот поистине вопиющий, б…ть, случай занимает первую строчку.На втором месте, само собой, выброс аудиозаписи посиделок шести-семи-восьми «слуг» с руководством криворожской полиции. Пять минут Юзик, депутаты и какие-то неустановленные полисмены обсуждают проблему организации торговли металлоломом в «городе президента». Много пафоса, конспирологии (встречаться только в Киеве, в кабинете депутатов, защищенном от прослушек), обещания порешать вопросы с ГБР и прокуратурой. Качество записи отвратительное. По крайней мере, той, которая появилась на всех «Телеграм-каналах». Складывается ощущение, что микрофон был в штанах, штаны были на Юзике, а руки он постоянно держал в кармане и, вдобавок ко всему, что-то там гонял. И самое главное – какого хера такие серьезные дела обсуждаются на русском языке?! Никто даже не сделал попытки перейти на мову. Даже когда обсуждали назначение заместителя министра инфраструктуры через койку. Некая Александра Клитина. Блондинка. Ничего такая. Пять сертификатов международного образца по всему. Казалось бы: вот он повод перейти на спивучу и соловьину. Фиг там. Возможно, на следующих 65-ти минутах записи есть что-то более прикольное. Полуисключенный из фракции «слуг» депутат Поляков намекает на предстоящие толстые обстоятельства. Ну не знаю… слабенько. То ли дело слив «Джокера».И только я вспомнил о пранкере, которого рекламировал Кива, как бац! Новая порция компромата от того, кого ищут все спецслужбы нации, чтобы завербовать, разоблачить и наказать. Не обязательно именно в такой последовательности. «Джокер» в свойственной ему манере пообщался с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко. От имени главы Офиса президента Богдана. То есть это новый пранк, поскольку речь идет о Полякове, причем повод свежий – слив «слугой» (Поляков) записи разговора в ресторане «Околица» (Кривой Рог). «Слуга» избран по 206-му мажоритарному округу Черниговской области. Отсюда вывод: либо «Джокера» не поймали, либо он работает под контролем. В таком случае надо разработать систему знаков.Как в фильме «Вариант «Омега». Если пост набивается под контролем спецслужбы или человека с включенным паяльником, точка в конце не ставится. Но само содержание пранка разочаровало. Мелко как-то. Как бы Богдан интересуется: «Поляков твой пид…с»? Атрошенко не возмущается, что глава офиса пишет ему на языке агрессора, да еще с использованием лексики, свойственной отчаянным гомофобам. Наоборот, мэр Чернигова открещивается от Полякова, называет его «чмом», «невменяемым». Да еще обвиняет СБУ в распространении версии о том, что «слуга» принадлежит мэру Чернигова. Андрей Богдан рекомендует собрать на пид...са папку, х…рить его рекламу на стене какого-то дома, повысить цену на аренду приемной депутата в два раза. Короче, детский сад. Такой слив нам не нужен! Где красота пранка, вовлеченность генпрокурора и других высоких должностных лиц?Измельчал «Джокер». Скармливает своим подписчикам какую-то лабуду. Возможно, его действительно перекупили. Поэтому засовываем слив с мэром Чернигова в самый конец списка. Бодя Мосийчук и то на его фоне выглядит титаном ассенизации «слуг МВФ». Зашкварил Давида Арахаимию американским паспортом. Дескать, не Ара он и даже не Хамия, а тупой Дэн Броун, однофамилец известного американского ботаника. Схема с иностранным гражданством старая, изрядно затасканная, но всегда срабатывала. Первым отреагировал «Фейсбук» и оперативно забанил странички Мосийчука в социальных сетях. Бодя перешел на запасной канал в «Телеграме» и… поблагодарил Толика Шария за поддержку по делу американского гражданства Арахамии. Я протер глаза, экран компа, но все осталось на своих местах: «патриот нации» и «герой освобождения Мариуполя» благодарит «кремлевскую проститутку». Куда, б…ть, катится этот мир?! Никому верить нельзя.И напоследок еще зашквар – «слуга» народа оказался педофилом и изнасиловал девочку. Даже писать не хочу об этом. Днище такое, что пробивать уже нечего.