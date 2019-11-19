«Полезная программа»: 5 причин чаще есть красную рыбу

На «Интере» вышел выпуск «Полезной программы», посвященный красной рыбе. Какие из видов рыбы семейства лососевых считаются более вкусными, а какие – полезными? Как выбрать качественную и безопасную семгу, форель, лосося и горбушу? Какой вид больше подходит для жарки, какой – для соления, а какой – для приготовления суши? И правда ли, что регулярное употребление этого продукта помогает сохранить красоту и дарит долголетие? В студии ток-шоу ведущий Александр Лукьяненко, и эксперты программы разобрались, как правильно выбирать красную рыбу и в чем ее польза для нашего здоровья.



Среди множества продуктов питания есть действительно уникальные по своим свойствам. К таким продуктам относится и красная рыба. 5 веских причин есть ее чаще:



1. Красная рыба повышает иммунитет.



2. Укрепляет суставы, сердце и сосуды.



3. Снижает уровень холестерина в крови.



4. Заряжает энергией и снимает стресс.



5. Сохраняет молодость.



«Употребляя красную рыбу, вы обеспечиваете свой организм всеми необходимыми для здоровья веществами, – рассказывает ведущий ток-шоу «Полезная программа» Александр Лукьяненко. – Красная рыба богата жирными кислотами омега-3, которые снижают риск атеросклероза, уровень холестерина, делают кожу эластичной, а волосы сияющими, плюс – помогают бороться с воспалениями и укрепляют иммунитет. Красная рыба является одним из лучших источников белка и аминокислот, она содержит много витамина D, положительно влияющего на работу нервной системы, а также калий и фосфор, которые замедляют процессы старения и укрепляют кости. Кстати, исследования ученых показали, что именно омега-3 является основной причиной долголетия эскимосов Гренландии, а они за свою жизнь съедают очень много красной рыбы».



По словам Дмитрия Загуменного, главы Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов всех лососевых можно разделить на две группы: тихоокеанскую – кижуч, нерка, сима, чавыча, горбуша и кета, и атлантическую – семга и лосось. «Тихоокеанская – это дикая рыба, которая живет в естественной среде обитания и вынуждена самостоятельно добывать себе еду. Она больше двигается, преодолевает тысячи километров в поисках еды и дальнейшего нереста, поэтому менее жирная, ее мясо более плотное. А вот атлантическая – например, норвежский и швейцарский лосось – менее подвижная, поэтому его выгоднее выращивать на фермах: он быстрее набирает вес. Жирная семга и лосось содержат больше омега-3. Но в горбуше немало полезных веществ, например, в ней больше витамина D, важного для иммунитета, мозга и сердца», – объясняет специалист.







Красная рыба – уникальный продукт, который рекомендуется есть абсолютно всем: женщинам, мужчинам, детям (старше 3 лет) и пожилым людям. Чтобы получить максимальную пользу, специалисты советуют употреблять ее в пищу регулярно, 2-3 раза в неделю. «Самая полезная рыба – свежая. Под воздействием высокой температуры, солевых растворов и «химии», происходит окисление жирных кислот и разрушаются витамины, – объясняет врач-инфекционист Евгения Менжулина. – Но есть одно важное дополнение: не всю красную рыбу можно употреблять в сыром виде. Проводились исследования, которые показали, что тихоокеанские сорта рыбы больше склонны к паразитозу (заражению гельминтами), поэтому перед употреблением ее желательно подвергать термической обработке, глубокой заморозке или просолке специальными солями. А вот норвежскую и шотландскую рыбу, выращенную на фермах в искусственных условиях, можно употреблять и в сыром виде, она используется для популярных сегодня суши и роллов. В любом случае, с рыбой витамины попадают в наш организм в виде натурального продукта. И усваиваются намного лучше, чем синтезированные капсулы».



Конечно, полезной является только качественная красная рыба. Чтобы избежать отравления, эксперты советуют подходить к ее выбору очень серьезно. «В первую очередь, рыба не должна иметь неприятного запаха, – рассказывает эксперт по качеству и безопасности продуктов питания Елена Сидоренко. – Второй важный индикатор качества – глаза рыбы. Они должны быть светлыми, выпуклыми, блестящими. Если у рыбы мутные, затянутые пленкой, впавшие глаза, – она давно лежит на прилавке. Жабры у красной рыбы могут быть разного цвета – от розовых до красных, но важно, чтобы они были равномерно окрашены и без слизи. Сероватые или зеленые жабры говорят о том, что рыба подозрительной свежести. Также попросите продавца надавить пальцем на мякоть рыбы. Она должна быть достаточно упругой и быстро восстанавливать форму. Помните: испорченную рыбу в пищу употреблять нельзя, вы очень рискуете здоровьем».

