В Швеции прокуратура закрыла дело Ассанжа

Прокуратура Швеции решила прекратить предварительное расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сказала ведущая дело прокурор Ева-Мари Перссон.



"Я созвала эту пресс-конференцию, чтобы сообщить о своем решении прекратить предварительное расследование по так называемому делу Ассанжа. По моему мнению, доказательная база по данному делу недостаточна и не соответствует требованиям, которые предъявляет Верховный суд, чтобы доказать вину подозреваемого. Дополнительный допрос Ассанжа не изменил бы доказательную базу", – сказала она.



Летом шведская прокуратура опросила семь свидетелей, двоих из них – впервые. После этого Перссон проанализировала материалы, чтобы понять, потребуется ли ей допрашивать и подозреваемого.



"После завершения расследования, проведенного летом и осенью, становится очевидно, что устные доказательства в поддержку информации истца ослабли. Это потому, что прошло много времени и воспоминания блекнут", – отметила прокурор.



Принятое решение может быть обжаловано. Срок давности по данному делу истекал 20 августа 2020 года. Если бы обвинения были предъявлены до этой даты, срок давности мог быть продлен.

