Прокурор требует ареста для Ляшко

Сторона обвинения по делу о драке бывшего нардепа Олега Ляшко с действующим парламентарием Андреем Герусом просит суд избрать Ляшко содержание под стражей без альтернативы внесения залога, учитывая риски, в частности возможное бегство и влияние на следствие.



Об этом проинформировал прокурор по делу во время судебного заседания 19 ноября, сообщает корреспондент Укринформа.



"Учитывая наличие рисков, предусмотренных статьей 177 Уголовного процессуального кодекса Украины,... было решено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении Ляшко Олега Валерьевича меры пресечения в виде содержания под стражей... Хочу отметить, что согласно части второй статьи 346 Уголовного кодекса Украины предусматривается от четырех до семи лет лишения свободы, что, согласно статье 12 Уголовного кодекса Украины, является тяжким преступлением. Кроме того, в обоснование рисков, указанных в ходатайстве, хотел бы отметить, а именно озвучить их... Ляшко, учитывая тяжесть наказания, которое ему грозит в случае признания виновным в инкриминируемом уголовном правонарушении, пользуясь имеющимся у него паспортом для выезда за рубеж, будет иметь возможность избегать вызовов следственного прокурора либо суда и возможность скрываться от следственного прокурора и суда с целью избежания уголовной ответственности", - пояснил прокурор.



Во-вторых, обвинение считает, что Ляшко, пользуясь своим влиянием и политическими связями в органах государственной власти, будет иметь возможность незаконно влиять на потерпевшего Геруса, свидетелей в этом уголовном производстве, часть которых пока не опрошена, вынуждая их давать ложные показания.



Также прокурор отметил, что Ляшко пытается давить на следственного прокурора и суд при принятии решений и проведении следственных действий, используя различные средства, в том числе медийные.



"В обосновании риска, предусмотренного пунктом пятым части первой статьи 177 Уголовного процессуального кодекса, необходимо указать, что Ляшко Олег Валерьевич может продолжить совершать уголовное правонарушение, в котором подозревается, поскольку после совершения уголовного правонарушения в социальных сетях и публичных выступлениях он продолжал высказывать оскорбительные позиции в отношении народного депутата Геруса, связанные с государственной деятельностью", - добавил прокурор.



Со своей стороны Ляшко заявил на заседании Бориспольского горрайонного суда Киевской области, что считает озвученные стороной обвинения риски безосновательными.



"Так, вчера в Бориспольской прокуратуре это (вручение подозрения - ред.) состоялось, получила наш адвокат, потому что я отказался подписывать эти документы, поскольку считаю, что дело сфальсифицировано. То, что сейчас происходит, - это фактически совершение преступления, когда по прямой команде генпрокурора (Руслана - ред.) Рябошапки против меня возбудили уголовное дело, сфальсифицируют, материалы, которые предоставлены, подтверждают фальсификации обвинения против меня... И все те обоснования, которые приводил тот тип (прокурор по делу - ред.) в подтверждение того, что я могу куда-то исчезать, уклоняться либо влиять, - все это не стоит выеденного яйца, все это - выдумки, и все это смешно. Смешно и унизительно, когда народные деньги тратятся на таких идиотов", - сказал он.



При этом на призыв судей относиться с уважением к стороне обвинения Ляшко заявил, что не за что уважать прокуроров.



"Когда меня хотят ни за что посадить в тюрьму, мне не за что их уважать", - добавил он.



На вопрос же, признает ли себя виновным в совершении инкриминируемого уголовного преступления, бывший парламентарий ответил: "Безусловно, нет!".



Как сообщалось, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что 6 ноября в аэропорту "Борисполь" бывший депутат Олег Ляшко порвал ему рубашку.



Полиция Киевщины открыла уголовное производство по факту инцидента с участием бывшего и действующего народных депутатов в аэропорту "Борисполь".



Бориспольская местная прокуратура 18 ноября сообщила о подозрении Ляшко из-за драки с Герусом и просит суд избрать Ляшко меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.



Ляшко инкриминируют нарушение ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного либо общественного деятеля) Уголовного кодекса.

