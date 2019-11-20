Disney опубликовали график премьер до 2023 года

Disney поделились графиком релизов на 2020−2023 годы. В числе предстоящих проектов несколько новых фильмов Marvel, вторая и третья части «Аватара», а также драма от Ридли Скотта с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком в главных ролях. Собрали даты важных премьер.



Приквел King’s Man, «King's Man: Начало» ― 18 сентября 2020 года.



«Последняя дуэль» Ридли Скотта ― 8 января 2021 года.



«Черная Вдова» ― 1 мая 2020 года.



«Аватар 2» ― 17 декабря 2021 года.



«Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» ― 7 мая 2021 года.



«Тор: Любовь и гром» ― 5 ноября 2021 года.



«Индиана Джонс 5» ― 9 июля 2021 года.



Новая часть «Звездных войн» ― 16 декабря 2022 года.



«Черная Пантера 2» ― 6 мая 2022 года.



«Аватар 3» ― 22 декабря 2023 года.





