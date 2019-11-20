Неврологи пролили свет на отношения мозга с музыкой

Китайские ученые из Университета Цинхуа решили разобраться с тем, как головной мозг человека обрабатывает музыку, передает Xinhua. На сегодняшний день неврологи до сих пор не знают, каким именно образом мозг анализирует, хранит и извлекает из памяти музыку. Предыдущие исследования выявили различные области мозга, которые активируются при прослушивании или воспроизведении в памяти музыки.



Однако мало что известно о том, как нейронная активность в этих областях мозга развивается динамически с течением времени. Исследователи зафиксировали электрическую активность мозга у 10 человек во время прослушивания известных музыкальных произведений вроде "Свадебного марша". Анализируя нейронные сигналы, непосредственно полученные от мозга, исследователи наблюдали динамическую активацию областей, связанных с прослушиванием и воспроизведением в памяти музыки.



Хотя при прослушивании и воспроизведении музыки активность отдельных зон мозга перекликалась, музыкальная информация при протекании этих процессов расходилась в противоположных направлениях. Инициализация ответа при прослушивании музыки осуществляется внешними слуховыми стимулами, которые сначала достигают сенсорной коры и, наконец, достигают лобной доли. А при воспроизведении в памяти музыки ответ инициируется, начиная с лобной доли и заканчивая сенсорной корой.

