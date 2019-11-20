Нажрались: почему Минфин внезапно снизил доходность ОВГЗ?

«Щось велике в лісі здохло», как говорят в наших краях. Минфин снизил ставку по двухлетним валютным облигациям до 4,02% годовых, а по трехлетним гривневым – до 13,07%. Хотя еще в первой половине года ставка по валютным облигациям была 7,75%. Своего рода «черная пятница» распродаж с необъяснимым, зато приятным понижением процентов. Теперь мы хоть на уровне Уганды, а то были самыми щедрыми в мире...



Вчера, 19 ноября, Минфин привлек от продажи ОВГЗ 1,3 млрд. грн. Самыми популярными были двухлетние облигации, несмотря на сниженный процент доходности – до 13,5% (снижение на 114 базисных пунктов). Для сравнения: по трехмесячным ОВГЗ мы платим 13,95% (снижение на 40 б.п.), по однолетним – до 13,46% (снижение на 28 б.п.).



Радостное событие (т.е. снижение ставок) отметили публикацией графика доходности облигаций на Facebook-странице Минфина, чтобы показать, насколько у нас все хорошо.







В целом, по итогам вчерашнего аукциона было продано трехмесячных ОВГЗ на 127 млн. грн., однолетних – на 526 млн. грн. и двухлетних – на 664 млн. грн. На самом деле копейки по сравнению с тем, сколько мы занимали еще недавно.



Так, 12 ноября Минфин привлек 10,9 млрд. грн. При этом инвесторам были предложены в основном долларовые облигации. 5 ноября ОВГЗ были проданы на сумму 3,14 млрд., 29 октября – почти на 1,56 млрд. грн. А рекорд отмечался вскоре после выборов, 30 июля, когда за одни торги заняли на 17,2 млрд. грн.



Чего ж теперь так мало и так дешево? Ответ очевиден: нажрались! Спросите, кто именно? Бюджет или его кредиторы? И те, и другие. Минфин давно перешел за “красные флажки”, превысив граничный размер облигационных заимствований. А нерезиденты и прочие покупатели ОВГЗ, затоварившись в начале года почти по 8%, докинули в свой портфель еще немного четырехпроцентных. В среднем вышло около 6% годовых. А с учетом того, что дорогие облигации превалируют над подешевевшими, и больше. Не так уж и плохо.



Теперь немного подробностей, чтобы расшифровать сказанное выше. Как неоднократно отмечали СМИ, в законе "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" в качестве одного из источников покрытия дефицита госбюджета указаны внутренние заимствования в объеме до 202 млрд. грн. Уже в первом полугодии 2019 года украинский Минфин перешагнул эту черту, выпустив ОВГЗ на сумму около 246,8 млрд. грн. То есть еще в июне превышение лимита составило 45 млрд. или 22%.



Чтобы вырулить из этой сложной ситуации и не повредить выборам президента и парламента, Кабмин тихонько, без Верховной Рады, которая переизбиралась в тот момент, поднял разрешенный объем заимствований через ОВГЗ более чем в два раза – до 428,1 млрд. грн. Как он умудрился это сделать, нам неведомо. Но есть версия, что помогло отсутствие поступлений от приватизации – всего лишь 0,3 млрд. грн. в первом полугодии при годовом плане в 17,1 млрд. грн.



Поскольку приватизации не было, Кабмин сумел без лишнего шума поднять потолок возможных заимствований по облигациям, формально заменив недовыполненные источники финансирования бюджетного дефицита в размере 90 млрд. грн. на потенциально выполнимые. Так сказать, перераспределил входящие потоки.



Чувствую, что вы хотите спросить: почему дефицит бюджета такой формально небольшой, а займы в разы больше? Потому что суть пирамидки в том, что цифра бюджетного дефицита – это остаток между тем, сколько мы заняли в этом году и сколько надо выплатить по старым долгам. И чем больше становится долгов, тем больше надо занять на возврат. Соответственно, труднее выдерживать баланс и заложенный в бюджете размер дефицита.



Особенно, если учесть, что и повышенный лимит заимствований схарчевали очень быстро: уже на 1 августа его выполнили на 76,5%, одолжив в общей сложности с начала года 327,5 млрд. грн. То есть до исчерпания обновленного лимита на 31 декабря с 1 сентября оставалось около 100 млрд. А после крупных аукционов (как был 12 ноября) – и вовсе с гулькин нос.



При этом экономисты отмечают, что приученные к дорогим ОВГЗ нерезиденты и банки создают проблему для реального сектора экономики: сбить ставки по кредитам никак не удается. НБУ долгое время держал высокую учетную ставку и снижал ее по чуть-чуть очень скупо, чтобы не обвалить доходность ОВГЗ. В итоге рост промышленности у нас в пределах арифметической погрешности. Зато 84,5% всех ОВГЗ сконцентрировано в отечественной банковской системе. И правда, какое уж тут кредитование, когда по облигациям доход гарантирован!



Остальные облигации скупили нерезиденты или те, кто под них замаскировался (оффшорки власть имущих). По состоянию на 7 ноября 2019 года инвестиции иностранцев в облигации внутреннего государственного займа превысили 100 млрд. грн. С начала года!



Чувствуется какая-то явная аномалия. Но какая? Ответом на этот вопрос стала весьма обстоятельная статья доктора экономических наук Татьяны Богдан, которую (статью) сейчас обсуждают все эксперты.



Автор пишет, что уже сегодня (дальше цитата) “Украина нарушает критерии долговой устойчивости по трем из пяти ключевых индикаторов – по отношению государственного долга к ВВП и к доходам бюджета и по отношению краткосрочного внешнего долга к международным резервам. А нисходящая динамика долговых показателей в 2018-2019 гг. объясняется в основном улучшением макроэкономической ситуации в Украине.



Анализ показателей долговых выплат в течение 2013-2019 гг. свидетельствует о повышении отдельных показателей долговой нагрузки в 2019 г. Объем выплат по погашению и обслуживанию долга относительно ВВП достиг максимального значения – 14%. А доля платежей по государственному долгу в затратах бюджета повысилась до 36,7%.



С одной стороны, шаги Министерства финансов по снижению номинальных и реальных процентных ставок ОВГЗ в 2019 г. следует оценить положительно. Но, с другой стороны, учитывая массовый приток иностранного капитала на рынок ОВГЗ после подключения Украины к системе Clearstream, у Минфина Украины были все возможности для более радикального снижения процентных ставок по ОВГЗ.



Сейчас среди 35 стран с формирующимися рынками Украина имеет одну из самых высоких номинальных доходностей внутренних облигаций и занимает третье место в рейтинговом списке. По уровню номинальных процентных ставок однолетних облигаций (15,2% годовых) Украину опережают только Египет (15,3%) и Аргентина (35%).



Для сравнения: в Болгарии, Словакии, Венгрии и Словении номинальные ставки имеют отрицательные значения, а в Хорватии, Чехии, Польше, Чили и Таиланде – не превышают 2% годовых. В Марокко, Китае, Сербии, Малайзии, Филиппинах, Румынии, Вьетнаме номинальные ставки находятся в диапазоне 2-4% годовых.



Показательно, что по уровню реальных процентных ставок по внутренним гособлигациям Украина занимает первое место в мире, имея реальную доходность на уровне 8% годовых. Ближайшими соседями Украины в рейтинге самых дорогих заемщиков являются Уганда (с реальной доходностью 6,5%) и Египет – с 5,9%” (конец цитаты).



И дальше приводится совсем “замечательный” график, который нивелирует все бравурные сообщения Минфина. Сказать тут уже нечего. Радуемся, что теперь наше место не самое плохое... Возле Уганды...







