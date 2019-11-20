Под видом сохранения лесов Рада упростила вырубку Карпат – экологи

Принятый Верховной Радой и подписанный президентом Владимиром Зеленским закон о запрете сплошной вырубки лесов в Карпатах на самом деле упрощает их рубку. Об этом заявила организация Экология. Право. Человек в среду, 20 ноября. После первого чтения законопроект действительно отвечал задекларированной цели и вносил запрет на проведение сплошных рубок оздоровления и формирования лесов.



В то же время благодаря поправкам № 6, № 11 и № 21, авторами которых являются народные депутаты Олег Бондаренко (Слуга народа) и Степан Ивахив (депутатская группа За майбутнє) законопроект, наоборот, только упрощает вырубку лесов Карпат.



В частности экологи говорят, что закон:



снимает мораторий на проведение рубок главного пользования в отдельных категориях лесов (в высокогорных лесах, расположенных выше 1100 метров над уровнем моря, в берегозащитных участках леса и т.п.);

не вводит запрет на проведение сплошных санитарных рубок, позволяет проведение постепенных рубок главного пользования (можно будет срубить лес за несколько приемов, оставив на его месте подрост высотой 0,5-1,5 метра), которые по факту не сильно отличаются от сплошных;

разрешает использование любых видов техники для проведения лесозаготовки.



Напомним, что ранее Зеленский подписал закон о запрете вырубки Карпат. Реализация норм закона будет способствовать сохранению лесов, предупреждению сплошных рубок елово-буковых лесов.

