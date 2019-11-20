Игры для взрослых – нескучная семейная жизнь

Унылый быт разрушил не одну семью. Поэтому важно избавиться от обыденности, внедрив новшества в интимную сферу. Зайдите в секс шоп Перчинка , чтобы купить реквизит, и подготовьте несколько пикантных развлечений для себя и второй половинки. Яркий интим – ключ к успешному и крепкому браку.

ТОП-5 пикантных игр, которые помогут внести разнообразие

Чтобы половая жизнь стала нескучной, стоит внедрить откровенные развлечения. Сделайте день игр, который позволит экспериментировать и наслаждаться моментом. Вам помогут такие эротические забавы:

фанты;

стрип-карты;

секси-дартс;

эродит;

ассоциации.

Каждая игра имеет специфические правила и особенности.

Фанты

Закажите в интим-магазине пикантные игрушки: от невинных аксессуаров типа наручников и белья, до более ярких изделий. Название каждой покупки напишите на листочке бумаги, аккуратно сверните, создав фант. Сложите их в непрозрачный мешочек, после чего предложите партнеру не глядя выбрать аксессуар, с которым вы будете развлекаться этой ночью.

Такая игра добавит в половую жизнь элемент непредсказуемости. Ведь спланировать что-либо сложно, так как из страстного мешка вы можете извлечь как эротический костюм, так и вибраторы .

Стрип-карты

Достаточно выбрать игру, в которую вы хорошо играете. Но правила изменятся. Проигравший должен снять 1 вещь или исполнить пикантное желание победителя. Такое развлечение быстро приведет в постель и позволит реализовать тайные сексуальные фантазии, ведь ограничений нет.

Секси-дартс

Вы можете приобрести уже готовую игру в секс-шопе или переоборудовать собственную. Правила просты: каждая зона попадания позволяет снять с партнера вещь. Какую именно? Об этом расскажет надпись на мишени. Каждая точка отвечает за определенную область.

Эродит

В игру лучше играть в компании. В коробке вы найдете карточки с загадками и объектами. Игрок должен бросить кубик, а выпавшая цифра укажет на номер колоды. Из нее следует достать карту. На обороте будет слово, которое необходимо описать окружающим, не называя. Метод передачи информации зависит от номера колоды: рисование, театральное мастерство и т. д.

Уточним: загадки в Эродите имеют эротический подтекст. Поэтому найти подобную игру можно только в специализированных магазинах, как perchinka.com.ua .

Ассоциации

Это бюджетная версия Эродита. Достаточно разделиться на 2 команды. Игроки загадывают слово. Затем, они выбирают человека из команды противника. Он должен показать загадку, не называя объект, так, чтобы его коллеги догадались о чем речь.