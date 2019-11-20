Обзор сливных каналов: тенденции и характеристики

В последнее время наблюдается тревожная картина, связанная с резким снижением качества аудиоматериалов, которые появляются на рынке каналов. Характерный пример – сливы «слуги народа» (полубывшего) Антона Полякова. Встреча группы депутатов во главе с Юзиком, прибывшая в Кривой Рог крышевать местную полицию от имени Зеленского, записана в отвратительном качестве. Ни фига не понятно, посторонние шумы. Кто с кем спал, у кого сколько детей, что делать с Арахамией? Вы можете обеспечить более высокую культуру прослушки? Берите в качестве образца записи майора Мельниченко. Старое, доброе олдскульное кассетное «чтиво». Высокое качество записи, тщательный монтаж. Расшифровка всех главных действующих персонажей, хронологическая последовательность, комментарии опытных экспертов. Полный каталог записей в одном месте. Анонс выхода следующих серий. А что у нас сейчас происходит на рынке? Полный бардак и треш. Разные источники вываливают в телеграм куски одной и той же записи с различным хронометражом.

Дело доходит до идиотизма: в «расшифровке» записи упоминается кусок, который в нее не влез. Затем выходит продолжение «гейта», где в качестве «гвоздя» выступает разговор о сексуальных достоинствах заместителя министра инфраструктуры Александры Клитиной. Что за фигня? Мало того, что все должны напрягаться, вслушиваясь в шуршание штанов участников прослушки, так еще и такие откровенные ляпы.



Дальше: Антон (Поляков) что за манера выкладывать сливы в нарезке по пять минут? Это же примитивное варварство. Надо самому прослушать запись, выделить ключевые сцены и затем выкладывать сюжетами. Никаких, с..ка, навыков работы с информацией. Полная профанация древнейшей профессии. Получится по смыслу кусок на 20 минут – значит, надо выкладывать. Придумывать заголовок. К примеру «Как Клитина попала в должность». Или «Юзик и металлолом». На первом месте должно стоять удобство пользования. А то, понимаешь ли, поназаводят каналов, вываливают кучу файлов и превращают все в свалку. ДБ.



Теперь «Джокер». Есть здесь «Джокер»? Не важно. Вот к нему особых претензий нет. Скрины мессенджера четкие, легко читаются, расположены в логической последовательности. Но в последнее время стал явно халтурить. Пранк ресторатора Тищенко был выполнен безупречно. Автору удалось подвести читателя к мысли, что Тищенко действительно умственно ограничен и явно нуждается в психиатре. Но дальше пошел, простите за выражение, бред. Вроде бы серьезный пранкер, сделавший заявку на уникальную нишу в сфере телеграм-каналов. Сам задал высокую планку пранком с сексуально озабоченным Богданом Яременко. Отлично вписал его в текущую политическую ситуацию, заставив фигуранта подтвердить подлинность своей переписки и признать, что он – «м..к». А вот дальше полный провал. Откуда, к примеру, эти закидоны в стиле порночатов: наберу 1000 токенов - покажу попу, то есть следующий слив? Они раздражают. Высокий уровень пранка, уникальность занятой ниши уже гарантируют рост числа пользователей. Опять же, привычка постить «котиков» в ленту. Ну там Киву в маске или какие-то картинки. Мелко и не интересно. Как резко измельчали и базовые темы «пранка». Какой-то мэр Чернигова и Богдан. Вот о чем это? Что хотел сказать пранкер? ХЗ. Аудитории такое «кино» не надо.



Опять же, начал товарищ «Джокер» повторяться. Требует выставить что-то в «Фейсбуке». С Яременко прокатило, а блондинка Клитина чуть было не поняла, что переписывается по поводу своего шефа с посторонним лицом. Да, удалось углубить сексуальную линию «Криворожгейта». Направление правильное и востребованное по определению. Однако топорное исполнение, тупой пранк «срочно вышли досье, мы тебя с Зе назначаем министром инфраструктуры» все испортило. Хорошо еще, что уровень объекта пранка позволяет провести столь грубую инсценировку. Но, честно говоря, не возникает чувства глубокого удовлетворения. Даже складывается впечатление, что канал продали другим людям, которые доводят его до примитивного уровня.



Буквально прошлой ночью появился дебютант на рынке сливных каналов с незамысловатым туалетным названием «Трубу прорвало». Сразу стало понятно, что это детище «порохоботов» Петра Алексеевича Порошенко. Тяга к фекалиям в оформлении (изгаженный унитаз на заставке), позиционирование себя как «дерьма», тупое палево хозяина – все это неотъемлемые признаки экс-президента. К тому же, это единственный телеграм-канал подобной направленности, который выходит на мове. Такое пренебрежение к основам жанра - анонимность, загадочность и креатив - просто оскорбляет. «Новичок», помимо всего прочего, предоставляет записи разговоров в кабинете главы Государственного бюро расследований Романа Трубы в отвратительном качестве. Посторонние шумы, бормотание, нечленораздельная речь – все это затрудняет пользование информацией. К плюсам можно отнести логическую разбивку сюжетов сливов и краткий пересказ смысла разговора с перечислением главных действующих лиц.



Однако какого хера надо разбавлять текст смайликами, фигурками и прочей херней? Это что, девочка пишет? Или пятидесятилетний мальчик с инфантильно-дегенеративным комплексом? Вы подумали о пользователях, об их комфортном потреблении продукта? Ну и да: «порохооты» откровенно палятся, поскольку основные сюжеты посвящены преследованию Порошенко злыми детективами ГБР. Надо было хотя бы провести небольшую подготовительную работу. Подготовить ряд материалов иной направленности. У вас же как бы эксклюзив с прослушкой ГБР. Ни у кого на рынке нет подобного материала. При грамотной раскрутке можно было бы создать интересный канал, который бы не ассоциировался напрямую с Порошенко. Поверьте: привязка к личности снижает интерес к поставляемому продукту. Особенно если учитывать, что это Петр Алексеевич. Да большая часть подписчиков переживает за работников офиса президента, которые торопятся посадить «экса». Вы же формируете позитивный образ персонажа с ник-неймом Б.А.Й (Богдан Андрей Йосипович). Получаете прямо противоположный эффект. Минусов в канале гораздо больше, чем плюсов. Однозначно.