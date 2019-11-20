Гончарук рассказал о прогрессе в переговорах с МВФ

Кабмин ожидает результаты работы по новому соглашению с МВФ в ближайшие дни. Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук в среду, 20 ноября, в работе есть огромный прогресс, сообщает УНИАН.



Он отметил, что продолжение переговоров с МВФ полгода – это нормальное явление, и работа с кредитором продолжается постоянно.



"Я считаю, что в работе с Международным валютным фондом огромный прогресс за последние два месяца. Мы намного лучше понимаем друг друга и сделали много шагов навстречу. Я вижу огромный прогресс и ожидаю, что эта работа даст результаты в ближайшее время", - сказал премьер.



Также он отметил, что оптимистично настроен относительно сроков достижения договоренностей, ожидая прогресса уже в этом году, но воздержался от прямого ответа относительно старта новой программы.



Как известно, миссия МВФ завершает работу в Киеве в пятницу 22 ноября.

