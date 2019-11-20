Как провести черную пятницу интересно, полезно, выгодно

Невероятные скидки уже на пороге! Скоро в Украине начнется «Блек Фрайдей» – крупнейшая распродажа. Покупатели копят деньги, магазины печатают праздничные ценники, праздничное настроение витает в воздухе. Как делать покупки с выгодой и удовольствием?



Почему «Блек Фрайдей» так назвали?



Не известно, кто придумал название приятной традиции. Предрождественские скидки проводились много лет, однако регулярными стали в XIX веке в США. Они приурочивались к национальному празднику страны – Дню благодарения. Этот день отмечают в четвертый четверг ноября, поэтому дата Black Friday «скачет» в промежутке 23-29 ноября.

По мнению разных источников, такое название распродажа черная пятница 2019 получила потому, что:

торговля по сниженным ценам начинается ночью;



плюсовой баланс в расходной книге раньше записывался черным цветом.

Жители ЕС, США к началу акции готовятся основательно – берут отпуска, отгулы, отпрашиваются с работы заранее. Многие организации специально сокращают рабочий день на несколько часов. Приобрести крутую вещь с беспрецедентной скидкой – не только разумная экономия, но практически национальный спорт. Черная пятница в Украине более спокойная, не стоит бояться конфликта за понравившуюся вещь.

Как получить максимум от Black Friday Sale?



Опытные покупатели отмечают: чем дороже товар, тем больше экономии получится в предрождественскую распродажу. Чтобы получить заметный профит, желательно заблаговременно откладывать деньги для серьезных покупок, а так же узнать первым о товарах, которые сильнее всех потеряют в цене благодаря подписке на странице - Черная Пятница 2019, одного из магазинов.

Что предпринять для успешного шопинга:

Составьте список покупок. Без него можно забыть о важной потребности.



Определите приоритеты. Первым делом наметьте приобретение нужного.



Определите максимальный бюджет. Ограничение поможет купить нужные вещи.



Используйте наличные. С банковской карты можно потратить больше намеченного.



Договоритесь пойти вместе с друзьями, коллегами, родственниками. Сообща намного проще принять решение, воздержаться от трат.



Хорошо отдохните перед черной пятницей. Скидки привлекают много покупателей, будет насыщенная ночь. Поэтому при возможности уйдите с работы пораньше, возьмите отгул. Напомним, черная пятница в 2019 году приходится на 29 ноября.