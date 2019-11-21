НАТО приняла решение начать оперативную деятельность в космосе без выведения туда оружия

Североатлантический альянс принял решение начать оперативную деятельность в космосе, но без выведения туда оружия. Об этом заявил в среду его генеральный секретарь Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран - членов НАТО в Брюсселе.



"Сегодня мы приняли еще одно важное решение. Мы договорились, что космос должен стать новой сферой для проведения операций, - сказал он. - Но мы не намерены развертывать оружие в космосе, НАТО является оборонительной организацией".



Столтенберг подчеркнул, что "космос может быть использован не только в мирных целях, но и в агрессивных".



"Космос является частью нашей повседневной жизни на земле, он может быть использован как в мирных целях, так и в агрессивных, - отметил он. - Космос также важен для нашей политики сдерживания и обороны, в частности для сбора разведданных и обнаружения запуска ракет".



Таким образом генсек НАТО дал понять, что США после расторжения в одностороннем порядке 2 августа этого года Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не намерены в ближайшее время разрушать подписанный 27 января 1967 года СССР, США и Великобританией Договор о космосе, который прямо запрещает размещение ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, на Луне или любом другом небесном теле. Этот договор ограничивает использование Луны и других небесных тел только мирными целями и прямо запрещает их использование для испытания любых видов оружия, проведения учений или создания военных баз, сооружений и укреплений.



Также в договоре указано, что ни одно государство не может предъявлять претензию на владение космическим телом или его частью, а суверенитет государств распространяется только на непосредственно запущенные ими космические объекты. В этой связи Столтенберг напомнил, что в космическом пространстве находятся около 2 тысяч спутников, и примерно половина из них принадлежит государствам НАТО. Альянс намерен использовать эту группировку для поддержки наземных вооруженных сил в качестве средств связи, навигации, целеуказания и раннего предупреждения.



Кроме того, по словам Столтенберга, страны - члены альянса изучат виды космических угроз, которые могут быть расценены как военное нападение. А это, в свою очередь, может повлечь за собой запуск Пятой статьи Вашингтонского договора - краеугольного камня НАТО. Она гласит, что военное нападение на любую из стран альянса рассматривается как агрессия против всех остальных государств НАТО.



