Суд обязал Кабмин пересчитать прожиточный минимум

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Кабинета министров по установлению прожиточного минимума на 2019 год без проведения научно-общественной экспертизы сформированной потребительской корзины. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает пресс-служба суда.



Отмечается, что иск против Кабмина подал правозащитник Станислав Батрин.



В своем решении Окружной админсуд обязал правительство установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов О прожиточном минимуме и О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях.



Также суд признал противоправными действия Кабмина по разработке и одобрению законопроекта о госбюджете на 2019 год с нарушением порядка установления прожиточного минимума.

