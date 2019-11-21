Суд обязал Кабмин пересчитать прожиточный минимум

Суд обязал Кабмин пересчитать прожиточный минимум

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Кабинета министров по установлению прожиточного минимума на 2019 год без проведения научно-общественной экспертизы сформированной потребительской корзины. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что иск против Кабмина подал правозащитник Станислав Батрин.

В своем решении Окружной админсуд обязал правительство установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов О прожиточном минимуме и О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях.

Также суд признал противоправными действия Кабмина по разработке и одобрению законопроекта о госбюджете на 2019 год с нарушением порядка установления прожиточного минимума.