Спорт сегодня: как зайти на Мостбет через зеркало

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Мостбет — это популярная среди русскоязычных игроков букмекерская контора, но работает она по разным интернет-адресам. Так, в России люди делают ставки на mostbet.ru, а в других странах ставят на mostbet.com.



Разница в том, что компания с первым адресом работает исключительно в России и соблюдает её законы: делает взносы, платит налоги, сотрудничает с центром учёта ставок и, таким образом, даёт отслеживать все переводы между собой и игроками.



Компания со вторым адресом принимает игроков с разных стран мира и находится она не в России. Более того, россияне не смогут открыть её сайт, потому что его блокируют интернет-провайдеры из-за того, что букмекер не получил лицензию.





Какие проблемы с доступом к Мостбету в России

Как зайти на Мостбет.ком на территории России

Как работает зеркало Мостбет.ком

Выводы

На территории России проблем с доступом к mostbet.ru возникать не должно, потому что букмекерская контора с этим адресом работает в стране легально и её не за что блокировать, пока она соблюдает законы. Но если выехать за границу и попытаться зайти на сайт там, он может не открыться.Обратная история с mostbet.com: он не открывается в России, но в какой-нибудь другой стране на него можно зайти. Но не выезжать же за границу каждый раз, когда хочется поставить сто рублей на матч любимой команды.Чтобы делать ставки в Мостбете, действительно не обязательно выезжать за границу. Можно притвориться, будто мы находимся в другой стране, и:● установить ВПН;● настроить прокси-сервер.Эти способы помогут обойти блокировку российских интернет-провайдеров, потому что мы по сути будем подключаться к провайдерам других стран. Но есть недостаток: тогда все сайты будут открываться так, будто мы не из России. Чтобы удобно пользоваться интернетом, ВПН или прокси придётся постоянно включать-отключать.Но есть третий, более простой и удобный способ: зайти на зеркало сайта.Зеркала делают для разных сайтов, не только для Мостбета или только игорных компаний. Зеркало — это такой дополнительный адрес сайта на всякие пожарные, если по основному адресу зайти не получится.Зайти на Мостбет.ком очень просто: находим сайт с зеркалами и переходим по одному из них. Само собой, время от времени эти адреса тоже блокируют, но их регулярно обновляют, поэтому проблем с доступом быть не должно: закрыли одно зеркало — вернулись на сайт и добавили в закладки новое.● Мостбет работает в России через два адреса: mostbet.ru и mostbet.com. Первый легальный, а второй в стране блокируют, потому что у владеющей им компании нет лицензии. Чтобы перейти по нему, понадобится найти зеркало.● Зеркало — это дополнительный адрес сайта. Им можно воспользоваться, если основной адрес не работает. На mostbet.com в России зайти не получится ни сегодня, ни завтра, поэтому зеркалами нужно пользоваться постоянно.● Зеркала иногда блокируют, но решить это просто: надо снова зайти на сайт с ними и перейти по ссылке — готово.