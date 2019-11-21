Спорт сегодня: как зайти на Мостбет через зеркало
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Мостбет — это популярная среди русскоязычных игроков букмекерская контора, но работает она по разным интернет-адресам. Так, в России люди делают ставки на mostbet.ru, а в других странах ставят на mostbet.com.
Разница в том, что компания с первым адресом работает исключительно в России и соблюдает её законы: делает взносы, платит налоги, сотрудничает с центром учёта ставок и, таким образом, даёт отслеживать все переводы между собой и игроками.
Компания со вторым адресом принимает игроков с разных стран мира и находится она не в России. Более того, россияне не смогут открыть её сайт, потому что его блокируют интернет-провайдеры из-за того, что букмекер не получил лицензию.
Какие проблемы с доступом к Мостбету в РоссииНа территории России проблем с доступом к mostbet.ru возникать не должно, потому что букмекерская контора с этим адресом работает в стране легально и её не за что блокировать, пока она соблюдает законы. Но если выехать за границу и попытаться зайти на сайт там, он может не открыться.
Обратная история с mostbet.com: он не открывается в России, но в какой-нибудь другой стране на него можно зайти. Но не выезжать же за границу каждый раз, когда хочется поставить сто рублей на матч любимой команды.
Как зайти на Мостбет.ком на территории России
Чтобы делать ставки в Мостбете, действительно не обязательно выезжать за границу. Можно притвориться, будто мы находимся в другой стране, и:
● установить ВПН;
● настроить прокси-сервер.
Эти способы помогут обойти блокировку российских интернет-провайдеров, потому что мы по сути будем подключаться к провайдерам других стран. Но есть недостаток: тогда все сайты будут открываться так, будто мы не из России. Чтобы удобно пользоваться интернетом, ВПН или прокси придётся постоянно включать-отключать.
Но есть третий, более простой и удобный способ: зайти на зеркало сайта.
Как работает зеркало Мостбет.ком
Зеркала делают для разных сайтов, не только для Мостбета или только игорных компаний. Зеркало — это такой дополнительный адрес сайта на всякие пожарные, если по основному адресу зайти не получится.
Зайти на Мостбет.ком очень просто: находим сайт с зеркалами и переходим по одному из них. Само собой, время от времени эти адреса тоже блокируют, но их регулярно обновляют, поэтому проблем с доступом быть не должно: закрыли одно зеркало — вернулись на сайт и добавили в закладки новое.
Выводы
● Мостбет работает в России через два адреса: mostbet.ru и mostbet.com. Первый легальный, а второй в стране блокируют, потому что у владеющей им компании нет лицензии. Чтобы перейти по нему, понадобится найти зеркало.
● Зеркало — это дополнительный адрес сайта. Им можно воспользоваться, если основной адрес не работает. На mostbet.com в России зайти не получится ни сегодня, ни завтра, поэтому зеркалами нужно пользоваться постоянно.
● Зеркала иногда блокируют, но решить это просто: надо снова зайти на сайт с ними и перейти по ссылке — готово.
Источник: Версии
14:30