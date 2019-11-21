Найем стал заместителем гендиректора "Укроборонпрома"

Бывший народный депутат Мустафа Найем заявил, что его назначили заместителем генерального директора "Укроборонпрома". Об этом он сказал во время брифинга к 6-й годовщине Майдана, передает УНН.



"Да, действительно, я там сейчас работаю. Заместитель генерального директора", - сказал Мустафа Найем на вопрос о том, имеет ли он сейчас отношение к "Укроборонпрому".



Напомним, 30 августа Зеленский назначил Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрома".



Также напомним, 7 октября бывший заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев стал заместителем гендиректора "Укроборонпрома".

