Украина требует осудить РФ за нарушение Конвенции ООН по морскому праву

Россия все еще не выполнила решение Международного трибунала по морскому праву о возврате захваченных украинских кораблей и освобождении их экипажей. Об этом на процедурных слушаниях Арбитражного трибунала в Гааге заявила заместительница министра иностранных дел Елена Зеркаль, сообщила вечером в четверг, 21 ноября, пресс-служба МИД.



Во вступительной речи Зеркаль подчеркнула, что РФ нарушила решение трибунала о немедленном освобождении украинских моряков не только потому, что удерживала их в течение четырех месяцев после решения, но и поскольку поставила условия для их освобождения.



Также, несмотря на возврат украинских кораблей, в нарушение вердикта трибунала Россия изъяла с них оружие, коммуникационное оборудование и документы, и отказывается их возвращать.



По словам Зеркаль, Россия также до сих пор нарушает международное морское право, поскольку отрицает иммунитет украинских моряков, продолжая их уголовное преследование.



В связи с этим Украина рассчитывает на окончательное, обязательное решение Международного трибунала о том, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву.

