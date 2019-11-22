Украина требует осудить РФ за нарушение Конвенции ООН по морскому праву

Украина требует осудить РФ за нарушение Конвенции ООН по морскому праву

Россия все еще не выполнила решение Международного трибунала по морскому праву о возврате захваченных украинских кораблей и освобождении их экипажей. Об этом на процедурных слушаниях Арбитражного трибунала в Гааге заявила заместительница министра иностранных дел Елена Зеркаль, сообщила вечером в четверг, 21 ноября, пресс-служба МИД.

Во вступительной речи Зеркаль подчеркнула, что РФ нарушила решение трибунала о немедленном освобождении украинских моряков не только потому, что удерживала их в течение четырех месяцев после решения, но и поскольку поставила условия для их освобождения.

Также, несмотря на возврат украинских кораблей, в нарушение вердикта трибунала Россия изъяла с них оружие, коммуникационное оборудование и документы, и отказывается их возвращать.

По словам Зеркаль, Россия также до сих пор нарушает международное морское право, поскольку отрицает иммунитет украинских моряков, продолжая их уголовное преследование.

В связи с этим Украина рассчитывает на окончательное, обязательное решение Международного трибунала о том, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву.