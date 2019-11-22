Microsoft отложила презентацию беспроводных наушников

Компания Microsoft отложила выпуск собственных наушников Surface Earbuds до весны следующего года.



Об этом сообщает The Verge со ссылкой на руководителя отдела по продуктам компании Паноса Паная.



"Microsoft планировал выпустить собственные новые Surface Earbuds "позже в этом году ", однако, в настоящее время компания отложили презентацию беспроводных наушников к весне 2020 года", - говорится в сообщении.



По словам Паная, отсрочка необходимо чтобы "скорректировать все детали продукта, которые улучшат комфорт пользователей".







Как сообщает портал, компания изначально планировала выпустить собственные наушники в декабре.



Однако, вероятно из-за проблем с тестированием или производством продукта, Microsoft пришлось отложить его выпуск.



Ожидается, что Surface Earbuds будут изготовлены в двух цветах - сером и белом.

