Обязательное проектирование радиоточек в квартирах отменят с 1 декабря

Обновленные государственные строительные нормы (ГСН) об отмене обязательного проектирования радиоточек в квартирах вступит в силу с 1 декабря 2019 года, сообщила пресс-служба главы Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе.



"Мы убрали такое устаревшее требование, но оставили проектирование радиоточек сразу на дом, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций и блокирования других сетей можно было оперативно узнать информацию о ЧС", – цитируется в сообщении Парцхаладзе.



Согласно изменениям, размещение радиоточек обязательно лишь для помещений дежурного персонала, консьержа и технических служб согласно требованиям ГСН "Системы противопожарной защиты".



Новая ГСН В.2.2-15:2019 "Жилые дома. Основные положения" разработана специалистами ПАО "КиевЗНИИЭП" на замену устаревшей нормы 2005 года.



Как сообщалось, с 1 декабря 2019 года обновленные нормы также предусматривают обязательное проектирование жилых домов и встроенных помещений с классом энергоэффективности не ниже "С", установку лифтов в новых жилых домах высотой от четырех этажей, проектирование кухонь-ниш.

