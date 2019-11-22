Сухо и холодно будет на выходных в Украине

В ближайшие сутки, 23 ноября, холодную и сухую погоду в большинстве областей Украины, кроме запада и крайнего юга, будет определять гребень восточного антициклона, на юге и востоке сохранится ветреная погода, сообщает в пятницу Укргидрометцентр. В субботу в Украине без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной и южной частях порывы 15-20 м/с, ночью в Приазовье 25 м/с.



Температура ночью 6-11°, в восточных областях до 13° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; в Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 1-3° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 ноября самая высокая температура днем была 15,3 в 1923г, самая низкая ночью -18,3 в 1927г.



На 24 ноября синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, в восточной и южной частях порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 4-9° мороза, в восточных областях до 13° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в западных и южных областях ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла; в Закарпатье и Крыму ночью около 0°, днем 7-12° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 0-2° тепла.

