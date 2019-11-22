МАГАТЭ нашло частицы урана на скрытом объекте в Иране

МАГАТЭ призывает Иран прояснить источник происхождения частиц урана на объекте, о котором Тегеран не предоставлял информацию Международному агентству по атомной энергии.



Об этом сообщает AFP.



«Этот вопрос (обнаружение частиц урана на объекте, о котором Тегеран не предоставлял информации агентству - ред.) остается нерешенным ... Важно, чтобы Иран сотрудничал с агентством для скорейшего решения этого вопроса», - заявил и.о. генерального директора МАГАТЭ Корнел Феруцэ на заседании Совета управляющих агентства.



Агентство обратилось к властям Ирана с призывом дать объяснение факту обнаружения частиц урана. В Международном агентстве по атомной энергии не уточнили, о каком именно объекте идет речь, но дипломатические источники издания ранее сообщали, что агентство спрашивало Иран об объекте в районе Туркузабад в Тегеране.



Под упомянутыми частицами имеется в виду продукт урана, который был добыт и подвергнут начальной обработке, но не обогащен.



Как сообщал Укринформ, в мае 2018 года США вышли из ядерного соглашения 2015 года с Ираном. В ответ Тегеран отказался от выполнения некоторых пунктов соглашения. В ноябре стало известно, что Иран увеличил обогащение урана до пяти процентов, несмотря на существующие ограничения в соответствии с Общим всеобъемлющим планом действий (СВПД), обязывающие Тегеран не обогащать более 3,67%.

