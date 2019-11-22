Определились соперники в стыковых матчах отбора футбольного Евро-2020

Определились соперники в стыковых матчах отбора футбольного Евро-2020

В пятницу, 22 ноября, в штаб-квартире UEFA в Ньоне (Швейцария) состоялась процедура жеребьевки стыковых матчей квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Всего в финальной стадии Евро-2020 примут участие 24 сборные. 20 команд вышли на Евро через отборочные группы, заняв первое или второе места. Это - Украина, Португалия, Бельгия, Россия, Италия, Польша, Испания, Турция, Франция, Англия, Чехия, Швеция, Финляндия, Германия, Нидерланды, Хорватия, Австрия, Швейцария, Дания и Уэльс. Оставшиеся 4 путевки достанутся участникам плей-офф (стыковых матчей) по результатам Лиги наций, сообщает Укринформ.

Команды распределены на четыре дивизиона – от Пути A до Пути D. Полуфиналы стыковых матчей пройдут 26 марта, финалы - 31 марта, финальный турнир Евро-2020 состоится 12 июня - 12 июля.

Результаты жеребьевки стыковых матчей:

Путь A

Исландия – Румыния

Болгария – Венгрия (победитель пары будет хозяином в финале)

Путь B

Босния и Герцеговина – Северная Ирландия (хозяин)

Словакия – Ирландия

Путь C

Шотландия – Израиль

Норвегия – Сербия (хозяин)

Путь D

Грузия – Беларусь (хозяин)

Северная Македония – Косово.