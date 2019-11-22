Определились соперники в стыковых матчах отбора футбольного Евро-2020
В пятницу, 22 ноября, в штаб-квартире UEFA в Ньоне (Швейцария) состоялась процедура жеребьевки стыковых матчей квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Всего в финальной стадии Евро-2020 примут участие 24 сборные. 20 команд вышли на Евро через отборочные группы, заняв первое или второе места. Это - Украина, Португалия, Бельгия, Россия, Италия, Польша, Испания, Турция, Франция, Англия, Чехия, Швеция, Финляндия, Германия, Нидерланды, Хорватия, Австрия, Швейцария, Дания и Уэльс. Оставшиеся 4 путевки достанутся участникам плей-офф (стыковых матчей) по результатам Лиги наций, сообщает Укринформ.
Команды распределены на четыре дивизиона – от Пути A до Пути D. Полуфиналы стыковых матчей пройдут 26 марта, финалы - 31 марта, финальный турнир Евро-2020 состоится 12 июня - 12 июля.
Результаты жеребьевки стыковых матчей:
Путь A
Исландия – Румыния
Болгария – Венгрия (победитель пары будет хозяином в финале)
Путь B
Босния и Герцеговина – Северная Ирландия (хозяин)
Словакия – Ирландия
Путь C
Шотландия – Израиль
Норвегия – Сербия (хозяин)
Путь D
Грузия – Беларусь (хозяин)
Северная Македония – Косово.