Определились соперники в стыковых матчах отбора футбольного Евро-2020

В пятницу, 22 ноября, в штаб-квартире UEFA в Ньоне (Швейцария) состоялась процедура жеребьевки стыковых матчей квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.



Всего в финальной стадии Евро-2020 примут участие 24 сборные. 20 команд вышли на Евро через отборочные группы, заняв первое или второе места. Это - Украина, Португалия, Бельгия, Россия, Италия, Польша, Испания, Турция, Франция, Англия, Чехия, Швеция, Финляндия, Германия, Нидерланды, Хорватия, Австрия, Швейцария, Дания и Уэльс. Оставшиеся 4 путевки достанутся участникам плей-офф (стыковых матчей) по результатам Лиги наций, сообщает Укринформ.



Команды распределены на четыре дивизиона – от Пути A до Пути D. Полуфиналы стыковых матчей пройдут 26 марта, финалы - 31 марта, финальный турнир Евро-2020 состоится 12 июня - 12 июля.



Результаты жеребьевки стыковых матчей:



Путь A



Исландия – Румыния



Болгария – Венгрия (победитель пары будет хозяином в финале)



Путь B



Босния и Герцеговина – Северная Ирландия (хозяин)



Словакия – Ирландия



Путь C



Шотландия – Израиль



Норвегия – Сербия (хозяин)



Путь D



Грузия – Беларусь (хозяин)



Северная Македония – Косово.



