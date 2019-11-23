Джулиани обвинил Байдена в подкупе Порошенко

Экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани выдвинул неожиданное обвинение против бывшего вице-президента Джо Байдена. По мнению Джулиани, Байден подкупил бывшего украинского лидера Петра Порошенко. "Просто отойдите на минуту от этого политического мусора и подумайте, насколько ужасно, что Байден подкупил президента иностранного государства, чтобы уволить прокурора", – сказал Джулиани.

Он также подробно рассказал о своей роли в попытках противников опорочить президента США Дональда Трампа. Бывший мэр, кроме того, заявил, что Байден "развратил" Соединенные Штаты и об этом знают даже на Украине.



Пока эти обвинения представлены без доказательств. Ко всему прочему они противоречат большей части показаний, которые были представлены в последние несколько дней должностными лицами иностранных служб перед американским конгрессом.

