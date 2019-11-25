Агентство Moody’s улучшило прогноз рейтинга правительства Украины

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service улучшило прогноз рейтинга правительства Украины, сообщает пресс-служба Министерства экономики.



Moody’s повысило рейтинг со «стабильного» до «позитивного». Улучшение прогноза означает, что аналитики агентства ожидают положительную динамику развития экономики и платежеспособности государства по долговым обязательствам.



Долгосрочный рейтинг Украины Moody’s оставил на уровне Caa1.



По классификации агентства Moody’s, долговые обязательства с рейтингом Caa считаются обязательствами низкого качества и подверженными высокому кредитному риску.

