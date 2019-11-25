«Полезная программа»: чем хороши огурцы и как выбрать самые качественные?

Во вторник, 26 ноября, в 10:00 на «Интере» смотрите новый выпуск «Полезной программы», посвященный огурцам. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, как правильно их выбирать, чем отличаются разные способы заготовки и как лучше применять огурцы в косметологии и кулинарии с пользой для здоровья.



Египетская царица Клеопатра говорила, что своей красотой обязана этому овощу. Неудивительно, что в гробницах фараонов среди различных драгоценностей были найдены листья, семена и цветы огурца. На тихоокеанских островах и сейчас к этому овощу относятся как к драгоценности. Аборигены заворачивают огурцы в банановые листья и прячут в землю на случай шторма или неурожая. Этот уникальный продукт с низким содержанием калорий на 97% состоит из воды и при этом очень полезен.



«Основной компонент – вода, но, помимо нее, в состав огурца входит клетчатка, необходимая для нормального процесса пищеварения, – объясняет диетолог Ольга Безуглая. – Также огурец богат полезными органическими кислотами и витаминами В, А, С, РР, Е, Н. Кроме того, в овоще есть железо, кальций, фосфор, магний, калий и другие микроэлементы. Свежие огурцы полезны для тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени, почек, а также ожирением. Они восполняют недостаток воды, обладают желчегонным и мочегонным действием, выводят токсины, способствуют потере веса и широко используются в косметологии для увлажнения и осветления кожи».



Можно ли есть огурцы в неограниченных количествах? На что следует обращать внимание при их выборе? Почему огурцы иногда горчат? Какая разница между маринованными, солеными, квашеными и малосольными? Эффективна ли огуречная диета? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: агроном Григорий Иванов, диетолог Ольга Безуглая, шеф-повар Сергей Шелестов. Полезными советами поделится звездная гостья ток-шоу – певица Натаника.



«Быть всегда «свежей, как огурчик» мне помогают огурцы с сыром на завтрак, – рассказывает Натаника. – Качество овощей проверяет белка Маргоша, которая год назад поселилась в моем доме. В вопросах питания она очень разборчива: если Маргоша отворачивается от огурца, значит, он сомнительного качества. Теперь благодаря экспертам «Полезной программы» я не только узнала, как выбрать хороший продукт, а и разобралась в полезных свойствах солений. Кстати, в традиционный салат «Оливье» я рекомендую добавлять не только соленый огурчик, но и свежий. Салат получается очень вкусным».



Выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный огурцам, смотрите завтра, 26 ноября, в 10:00 на телеканале «Интер».







Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».



В среду, 27 ноября, в 10:00 на «Интере» – разговор о том, на что обращать внимание при покупке замороженной рыбы.



Именно в замороженном виде хек, минтай, палтус, треска и нототения попадают на прилавки наших супермаркетов. Теряет ли рыба полезные свойства при замораживании? Как употребление такой рыбы влияет на человеческий организм? Как она транспортируется и сколько может храниться? Вся ли она одинаково полезна? И как влияют на качество рыбы разные методы размораживания? На эти и многие другие вопросы ответят эксперты ток-шоу, среди которых – шоумен Дмитрий Коляденко.



В четверг, 28 ноября, в 10:00 на «Интере» – программа о черном хлебе.



Пумперникель – в Германии, рейкялейпя – в Финляндии, латгальский хлеб – в Латвии, бородинский – в Украине. Это все – черный хлеб, приготовленный из ржаной муки. Он не сравнится ни с одним другим видом, в нем есть практически все витамины группы В, он помогает при авитаминозе, полезен для диабетиков и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Как не купить подделку, а выбрать настоящий черный хлеб из ржаной муки? Полезен ли для здоровья свежеиспеченный хлеб? Что добавляют в буханку для увеличения срока хранения? И как приготовить домашний ароматный бородинский хлеб? Звездный эксперт ток-шоу – певица Оксана Пекун.



А в пятницу, 29 ноября, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы» о сырокопченой колбасе.



Популярный у нас деликатес – сырокопченая колбаса – на самом деле был придуман не как блюдо, а как способ длительного хранения мяса. Древние греки и римляне из него готовили фарш, заправляли специями и подвешивали вялиться в тени деревьев. Но впоследствии кулинары заметили: если подвесить такой продукт над костром, то он высушится гораздо быстрее. Так появилась сырокопченая колбаса. Какой должна быть качественная колбаса? Чем она отличается от полукопченой или сыровяленой? Какие сорта полезнее – с жиром или без? Ответы на эти и многие другие вопросы – в очередном выпуске «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – телеведущий Вячеслав Соломка.



В ток-шоу может обратиться каждый. Если вам продали некачественный товар, у вас есть жалобы, предложения и советы, пишите на сайт проекта https://korysno.inter.ua/ или звоните на горячую линию: 067-879-55-91.

