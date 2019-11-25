В Украине стартовал процесс выдвижения кандидатов на местных выборах 29 декабря

Сегодня в Украине начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих первых местных выборах 29 декабря 2019 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.



Как сообщили в ЦИК, представление в ТИК документов для регистрации кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского председателя продлится до 4 декабря включительно. А до 5 декабря включительно территориальные избирательные комиссии будут принимать решение о регистрации кандидатов в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы или об отказе в регистрации.



В ЦИК также сообщили, что около 22 политических партий подали в ЦИК копии решения высшего руководящего органа партии об участии их местных организаций в первых местных выборах вместе с копией устава партии.

Перечень этих партий вскоре будет обнародован на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии в разделе “Местные выборы” (подразделение “Назначенные выборы”).



“Первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, назначенные на 29 декабря 2019, пройдут в 6 объединенных территориальных общинах (ОТО) (3 сельских, 1 поселкового, 2 городских ОТО ) в 4 областях Украины (Днепропетровская, Львовская, Сумская, Черниговская)”, - говорится в сообщении.



По предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие около 55 500 избирателей. Общая сумма, предусмотренная утвержденным ЦИК Распределением субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на их подготовку и проведение, составляет 1 млн 988,5 тыс. грн.



Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на указанных выборах 8 общественным организациям.



В ЦИК также напомнили, что в течение почти четырех предыдущих лет, с 25 октября 2015 года до 30 июня 2019 года Центральной избирательной комиссией были назначены первые местные выборы в 896 объединенных территориальных общинах.

