Турецкий контингент в Катаре является гарантом безопасности эмирата - Эрдоган

Военное присутствие Анкары в Катаре служит интересам этой страны в сфере безопасности, а также интересам региона в целом, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган турецким военным, несущим службу в эмирате.



"Присутствие Турции не должно никого беспокоить. Начиная с 2017 года, когда разразился кризис в отношениях между Дохой и рядом арабских стран Персидского залива, турецкие военные также остаются гарантом безопасности Катара. Мы выступаем за скорейшее прекращение кризиса, продолжающегося уже два с половиной года", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана.



По словам Эрдогана, турецкая военная база в Катаре также вносит вклад в оборонный потенциал этой страны. Кроме этого, турецкий президент подверг критике те силы, которые требуют закрытие базы Турции.



В то же время Эрдоган выступил за мирные отношения между странами Персидского залива.



Два года назад Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет и Йемен прервали дипломатические отношения с Катаром и ввели против него блокаду.



Пять стран объяснили разрыв дипотношений с Дохой тем, что последняя "поддерживает терроризм", включая террористические группировки "Аль-Каида" и ИГ .

