Европарламент поддержал увеличение квот на украинскую курятину

Европарламент ратифицировал внесение изменений в экономическую часть Соглашения об ассоциации Украина-ЕС об увеличении беспошлинных квот на импорт мяса птицы (курицы). Соответствующее решение, которое касается углубленной и всеобъемлющей ЗСТ, поддержали во вторник 444 европарламентария, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Страсбурге.



Европарламент 26 ноября ратифицировал соглашение между ЕС и Украиной о внесении изменений в экономическую часть Соглашения об ассоциации между сторонами по увеличению беспошлинной квоты на экспорт украинского мяса птицы (курицы) в страны-члены Евросоюза.



Договоренности предусматривают постепенное увеличение до 2021 года в 2,5 раза - до 70 тыс. тонн в год - беспошлинных квот экспорта украинской курятины и переработанного мяса курицы.



Сейчас в рамках действия углубленной и всеобъемлющей ЗСТ Украина-ЕС годовая беспошлинная тарифная квота на экспорт украинской курятины по двум подпозициям «0207 13 70» и «0207 14 70» составляет около 20 тыс. тонн.



Как сообщал Укринфомр, 30 июля Министерство экономического развития и торговли Украины и Евросоюз по результатам проведенных с начала 2019 года переговоров подписали соглашение об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы, предусмотренных Соглашением об ассоциации Украина-ЕС.



Эти изменения вступят в силу после ратификации соглашения парламентами обеих сторон.



В свою очередь, ЕС рассматривает достигнутые договоренности как избежать риска безлимитной и беспошлинной поставки на европейский рынок курятины из Украины и продуктов ее переработки.



