У электропикапа Cybertruck может появиться миниверсия

Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что в будущем может появиться маленькая версия суперфутуристического электропикапа Cybertruck.



Об этом он написал в Twitter.



"В долгосрочной перспективе, наверное, есть смысл разработать меньший по размерам Cybertruck", - сообщил Маск, отвечая на вопрос о возможной миниверсии Cybertruck.



Он добавил, что на электропикап уже есть 200 тыс. предварительных заказов в США.



Как сообщалось, 22 ноября основатель Tesla представил новый Cybertruck, корпус которого сделан из толстой нержавнои стали, используемой компанией SpaceX в строительстве ракет. Автомобиль был задекларирован как фактически бронированный автомобиль, однако во время презентации оказалось, что боковые окна не выдержали теста, выбранного самими производителями.

