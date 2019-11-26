Сенцов получил премию Сахарова в Европарламенте

Украинский режиссер Олег Сенцов сегодня, 26 ноября, получил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова во французском городе Страсбург в помещении Европарламента. Трансляция награждения шла на странице Европейского парламента в Twitter, передает корреспондент УНН.



Выступая перед депутатами Европарламента во вторник, Сенцов сказал, что рассматривает премию не только как личную награду, но и как награду для украинских политзаключенных в России, в контролируемых сепаратистами районах Донбасса, а также для украинских активистов и военных, которые продолжают бороться за независимость Украина.



"Я не верю Путину", - сказал Олег Сенцов.



Он призвал депутатов думать о судьбе Украины и украинских заключенных в России, договариваясь о чем-то с Россией, и помнить об украинцах, которые были убиты во время борьбы за независимость и о тех, кто борется за нее сейчас.



Словами "Слава Украине!" (ред. - Long live Ukraine), закончил свою речь Олег Сенцов.

