Миллер рассказал о препятствиях для транзита газа через Украину

Переход Украины на европейское законодательство влечет за собой ряд технических проблем, препятствующих подписанию газового соглашения, заявил руководитель "Газпрома" Алексей Миллер.

Он отметил, что "Газпром", по указанию Владимира Путина, уже направил Украине официальное предложение по заключению нового контракта на транзит газа или продлению действующего.



"На Украине должен быть создан независимый газотранспортный оператор, который должен быть сертифицирован. Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена. И подача заявок на бронирования транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определенные сроки", — цитирует главу компании официальный сайт Кремля.



Миллер подчеркнул, что эту проблему нужно решить как можно скорее.

