Декларация зависимости

Сосед Кеша устроился патрульным полицейским. Берут охотно и без конкурса, главное, чтобы не хромой и со справкой от нарколога. Самым трудным было заполнить электронную декларацию госслужащего. Два дня маялись. Система сопротивлялась как могла. Когда прошли этот глючный квест, патрульный Кеша чуть не плакал: не нашлось раздела для туалета на дачном дворе. Теперь могут посадить за недостоверное декларирование.



Прелесть э-декларации в том, что система действительно несовершенна, критерии — спорны, потому взять за жабры теоретически можно любого госслужащего или политика. Была бы цель. Не подозреваться в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УК, — это все равно, что оставаться невинным до 30 лет. Или трезвым в новогоднюю ночь, если ты не таксист.



Особенно меня умиляет, когда за недостоверное декларирование привлекают всяких там миллионеров типа Константина Жеваго, которому вменили сокрытие финансовых обязательств на 10 млн грн в 2016-ом и более чем на 9 млн грн. в 2017 году. Прикиньте, какие у мужика объемы бизнеса, там черт ногу сломит. Но ничего, зацепили.



Вообще, список тех, кому вручали подозрения или админпротоколы, очень даже представительный. Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян; экс-глава Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова (это та служба, которая всех трясет — госревизоры); бывший министр финансов Александр Данилюк; действующий министр финансов Оксана Маркарова; глава НБУ Яков Смолий.



Часто попадают в эти сети мэры крупных городов: мэр Одессы Геннадий Труханов; мэр Днепра Борис Филатов, экс-глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль.



Народные депутаты — так те через одного промахиваются. Ловили Виктора Шевченко, Игоря Кононенко, Дмитрия Святаша, Дениса Дзендзерского. Из последних — закадычный друг Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец. Опальные? Немного. Но кто им врач, что не посчитали свои богатства?!



Прокурорские тоже в деле. Назар Холодницкий, глава САП, внес в декларацию недостоверные сведения о праве пользования объектом недвижимости, идентификационном номере легкового автомобиля и средствах, одолженных третьим лицам. Оказалось, что правильно переписать номер своего авто для него проблема.



На самом деле проблема, действительно, в системе. Украине навязали беспрецедентную модель электронного декларирования, которой нет нигде в мире. Это в свое время публично признавал заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив во время брифинга о результатах работы офиса Нацсовета реформ



ЕСПЧ признал, что требование подать декларацию и ее публикация онлайн были вмешательством в право на уважение к частной жизни. Но поскольку чиновника своими налогами содержит население, у широкой общественности есть право знать, как он живет. И такое вмешательство является обоснованным

И вишенка на торте – подозрение из-за незадекларированного автомобиля бывшей руководительнице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Натальи Корчак, которая еще недавно руководила поиском недостоверной информации в декларациях. На свои же грабли и наступила.Неужели они все такие тупые и беспечные, что не могут качественно спрятать концы в воду? Корчак особенно поражает: ты же сама на этой «ферме» работаешь. Неужели не можешь кого-то попросить помочь? Как говорил Райкин: сторожим аптеку — имеем вату. А тут сапожник без сапог.На самом деле проблема, действительно, в системе. Украине навязали беспрецедентную модель электронного декларирования, которой нет нигде в мире. Это в свое время публично признавал заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив во время брифинга о результатах работы офиса Нацсовета реформ.«Такого уровня публичности не существует ни в какой стране мира, это факт. Вы не найдете в реестрах европейского сообщества информации о наличных средствах политиков и государственных служащих, не найдете информацию об их личных вещах», – то ли хвастался, то ли жаловался он.Это правда, ребята. Ни одна из систем декларирования — ни в США, ни в России, где она появилась намного раньше нашей, не требует пересчитывать наличные, оценивать запонки и вносить в декларацию святые мощи. В России депутаты обязаны раскрывать на регулярной основе только транспортные средства, недвижимость и земельные участки (но не финансовые и бизнес-активы). В США и вовсе декларируются только те активы, которые приносят доход (то есть у конгрессмена может быть сколько угодно дорогих яхт и автомобилей, но раскрывать их он не обязан).Так же практически нигде не декларируется имущество родственников: детей, родителей, сожителей, которые связаны так называемым общим бытом или имеют взаимные права и обязанности. Придурковатая формулировка, которую можно крутить и так, и сяк.Ни президент Франции Эмманюэль Макрон, ни немецкий канцлер Ангела Меркель не декларируют собственность и доходы детей. Из европейских стран только во Франции есть общедоступный реестр деклараций государственных чиновников, начиная с определенного ранга. Подробной анкеты секретарши мэра или постового полицейского вы там не найдете.В большинстве стран открытый доступ подразумевает обнародование лишь краткого отчета на официальном правительственном сайте. Недавно заставили раскрывать свои отчеты чиновников и депутатов в Румынии. Потому что у них уже давно идет образцово-показательная борьба с коррупцией, кучу высокопоставленных лиц пересажали. Но коррупционный воз и ныне там.Уголовная ответственность за ошибки в декларациях существует только в балканских странах, той же Румынии, Грузии. Латвии и Литве (ввели, когда готовились к вступлению в ЕС), в мафиозной Италии, Великобритании и США. Но там, как мы написали выше, речь идет об утаивании текущих доходов. Имущество не декларируется.В свое время премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обнародовал декларацию о своих доходах (более 200 тысяч фунтов стерлингов в год), чтобы опровергнуть информацию, будто он владел долей в офшорном фонде, открытым его отцом. Так вот — сам факт обнародования полной, детальной декларации — это было событие для Англии. А у нас посчитать, сколько налички у кума, свата и начальника — обычное развлечение для вечернего семейного досуга.Мне порой кажется, что некоторые умники, зная, что их достаток будут изучать друзья и враги, умышленно приписывают себе лишнего. Хочется же показать, что ты не лох, как говорит наш президент. А имущественный ценз в определении, кто лох, а кто нет, в нашей стране играет решающую роль.Ну, что ж, похоже, к нам применили особые меры для борьбы с коррупцией, как к особо опасному рецидивисту. И подтянули под это такое правовое обеспечение, что никто не отвертится: введение деклараций о доходах и имуществе публичных должностных лиц закреплено в Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (статья 8). Оспорить — нельзя.В 2005 году один польский чиновник пытался в Европейском суде по правам человека оспаривать подачу имущественной декларации, мотивируя это тем, что определенная законодательством обязанность раскрывать детали его финансового и имущественного состояния нарушает статью 8 Европейской конвенции о правах человека. Но его быстро поставили на место.Очень любопытной была формулировка решения суда. ЕСПЧ признал, что требование подать декларацию и ее публикация онлайн были вмешательством в право на уважение к частной жизни. Но поскольку чиновника своими налогами содержит население, у широкой общественности есть право знать, как он живет. И такое вмешательство является обоснованным. Все! Нафиг с пляжа! Никто не отвертится.Одна депутатша от «Слуги народа» недавно внесла в декларацию своего кота. Правильно. На всякий случай надо подстраховаться. А то найдут при обыске особо ценного кота — конфискуют как неучтенное имущество животного происхождения. А так есть шанс предъявить декларацию и потребовать отдать кота на ответственное хранение. До конца отбывания срока за недостоверную декларацию. Это я гипотетически пошутил, но в каждой шутке, как известно, есть только доля шутка, а все остальное — наши специфические реалии.