Декларация зависимости
Сосед Кеша устроился патрульным полицейским. Берут охотно и без конкурса, главное, чтобы не хромой и со справкой от нарколога. Самым трудным было заполнить электронную декларацию госслужащего. Два дня маялись. Система сопротивлялась как могла. Когда прошли этот глючный квест, патрульный Кеша чуть не плакал: не нашлось раздела для туалета на дачном дворе. Теперь могут посадить за недостоверное декларирование.
Прелесть э-декларации в том, что система действительно несовершенна, критерии — спорны, потому взять за жабры теоретически можно любого госслужащего или политика. Была бы цель. Не подозреваться в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УК, — это все равно, что оставаться невинным до 30 лет. Или трезвым в новогоднюю ночь, если ты не таксист.
Особенно меня умиляет, когда за недостоверное декларирование привлекают всяких там миллионеров типа Константина Жеваго, которому вменили сокрытие финансовых обязательств на 10 млн грн в 2016-ом и более чем на 9 млн грн. в 2017 году. Прикиньте, какие у мужика объемы бизнеса, там черт ногу сломит. Но ничего, зацепили.
Вообще, список тех, кому вручали подозрения или админпротоколы, очень даже представительный. Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян; экс-глава Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова (это та служба, которая всех трясет — госревизоры); бывший министр финансов Александр Данилюк; действующий министр финансов Оксана Маркарова; глава НБУ Яков Смолий.
Часто попадают в эти сети мэры крупных городов: мэр Одессы Геннадий Труханов; мэр Днепра Борис Филатов, экс-глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль.
Народные депутаты — так те через одного промахиваются. Ловили Виктора Шевченко, Игоря Кононенко, Дмитрия Святаша, Дениса Дзендзерского. Из последних — закадычный друг Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец. Опальные? Немного. Но кто им врач, что не посчитали свои богатства?!
Прокурорские тоже в деле. Назар Холодницкий, глава САП, внес в декларацию недостоверные сведения о праве пользования объектом недвижимости, идентификационном номере легкового автомобиля и средствах, одолженных третьим лицам. Оказалось, что правильно переписать номер своего авто для него проблема.
На самом деле проблема, действительно, в системе. Украине навязали беспрецедентную модель электронного декларирования, которой нет нигде в мире. Это в свое время публично признавал заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив во время брифинга о результатах работы офиса Нацсовета реформ
И вишенка на торте – подозрение из-за незадекларированного автомобиля бывшей руководительнице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Натальи Корчак, которая еще недавно руководила поиском недостоверной информации в декларациях. На свои же грабли и наступила.
Неужели они все такие тупые и беспечные, что не могут качественно спрятать концы в воду? Корчак особенно поражает: ты же сама на этой «ферме» работаешь. Неужели не можешь кого-то попросить помочь? Как говорил Райкин: сторожим аптеку — имеем вату. А тут сапожник без сапог.
На самом деле проблема, действительно, в системе. Украине навязали беспрецедентную модель электронного декларирования, которой нет нигде в мире. Это в свое время публично признавал заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив во время брифинга о результатах работы офиса Нацсовета реформ.
«Такого уровня публичности не существует ни в какой стране мира, это факт. Вы не найдете в реестрах европейского сообщества информации о наличных средствах политиков и государственных служащих, не найдете информацию об их личных вещах», – то ли хвастался, то ли жаловался он.
Это правда, ребята. Ни одна из систем декларирования — ни в США, ни в России, где она появилась намного раньше нашей, не требует пересчитывать наличные, оценивать запонки и вносить в декларацию святые мощи. В России депутаты обязаны раскрывать на регулярной основе только транспортные средства, недвижимость и земельные участки (но не финансовые и бизнес-активы). В США и вовсе декларируются только те активы, которые приносят доход (то есть у конгрессмена может быть сколько угодно дорогих яхт и автомобилей, но раскрывать их он не обязан).
Так же практически нигде не декларируется имущество родственников: детей, родителей, сожителей, которые связаны так называемым общим бытом или имеют взаимные права и обязанности. Придурковатая формулировка, которую можно крутить и так, и сяк.
Ни президент Франции Эмманюэль Макрон, ни немецкий канцлер Ангела Меркель не декларируют собственность и доходы детей. Из европейских стран только во Франции есть общедоступный реестр деклараций государственных чиновников, начиная с определенного ранга. Подробной анкеты секретарши мэра или постового полицейского вы там не найдете.
В большинстве стран открытый доступ подразумевает обнародование лишь краткого отчета на официальном правительственном сайте. Недавно заставили раскрывать свои отчеты чиновников и депутатов в Румынии. Потому что у них уже давно идет образцово-показательная борьба с коррупцией, кучу высокопоставленных лиц пересажали. Но коррупционный воз и ныне там.
Уголовная ответственность за ошибки в декларациях существует только в балканских странах, той же Румынии, Грузии. Латвии и Литве (ввели, когда готовились к вступлению в ЕС), в мафиозной Италии, Великобритании и США. Но там, как мы написали выше, речь идет об утаивании текущих доходов. Имущество не декларируется.
ЕСПЧ признал, что требование подать декларацию и ее публикация онлайн были вмешательством в право на уважение к частной жизни. Но поскольку чиновника своими налогами содержит население, у широкой общественности есть право знать, как он живет. И такое вмешательство является обоснованным
В свое время премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обнародовал декларацию о своих доходах (более 200 тысяч фунтов стерлингов в год), чтобы опровергнуть информацию, будто он владел долей в офшорном фонде, открытым его отцом. Так вот — сам факт обнародования полной, детальной декларации — это было событие для Англии. А у нас посчитать, сколько налички у кума, свата и начальника — обычное развлечение для вечернего семейного досуга.
Мне порой кажется, что некоторые умники, зная, что их достаток будут изучать друзья и враги, умышленно приписывают себе лишнего. Хочется же показать, что ты не лох, как говорит наш президент. А имущественный ценз в определении, кто лох, а кто нет, в нашей стране играет решающую роль.
Ну, что ж, похоже, к нам применили особые меры для борьбы с коррупцией, как к особо опасному рецидивисту. И подтянули под это такое правовое обеспечение, что никто не отвертится: введение деклараций о доходах и имуществе публичных должностных лиц закреплено в Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (статья 8). Оспорить — нельзя.
В 2005 году один польский чиновник пытался в Европейском суде по правам человека оспаривать подачу имущественной декларации, мотивируя это тем, что определенная законодательством обязанность раскрывать детали его финансового и имущественного состояния нарушает статью 8 Европейской конвенции о правах человека. Но его быстро поставили на место.
Очень любопытной была формулировка решения суда. ЕСПЧ признал, что требование подать декларацию и ее публикация онлайн были вмешательством в право на уважение к частной жизни. Но поскольку чиновника своими налогами содержит население, у широкой общественности есть право знать, как он живет. И такое вмешательство является обоснованным. Все! Нафиг с пляжа! Никто не отвертится.
Одна депутатша от «Слуги народа» недавно внесла в декларацию своего кота. Правильно. На всякий случай надо подстраховаться. А то найдут при обыске особо ценного кота — конфискуют как неучтенное имущество животного происхождения. А так есть шанс предъявить декларацию и потребовать отдать кота на ответственное хранение. До конца отбывания срока за недостоверную декларацию. Это я гипотетически пошутил, но в каждой шутке, как известно, есть только доля шутка, а все остальное — наши специфические реалии.