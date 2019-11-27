Нацбанк Украины заявил о давлении со стороны Коломойского

Национальный банк Украины заявил о давлении со стороны олигарха Игоря Коломойского и обратился к правоохранителям с просьбой не допустить противоправных действий.



Ранее глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил о попытках некоторых заинтересованных лиц исключить сотрудничество Киева с Международным валютным фондом.



"Несколько недель продолжается сфокусирована атака на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытки насильственного вторжения в НБУ "титушек" (проплаченных провокаторов – Прим. ред.). Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 миллиарда долларов, выведенных из Приватбанка до национализации", - говорится в заявлении Нацбанка.



В Нацбанке считают, что о том, что заказчиком информационной кампании является именно Коломойский свидетельствуют ряд факторов, в частности присутствие на митингах работников "подконтрольных" олигарху предприятий. "Атака реализуется через главного "исполнителя" – депутата (от "Слуги народа" - Прим. ред.) Александра Дубинского, фигуранта антикоррупционных расследований, которого в медиа называют рупором олигарха Коломойского", - добавили в регуляторе.



В Нацбанке полагают, что целью атаки является создание "управляемого информационного хаоса, чтобы дискредитировать НБУ и реформу по очистке банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению регулятором". Кроме того, в Нацбанке убеждены, что таким образом Коломойский хочет "избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из Приватбанка средства" и помешать сотрудничеству Украины с международными партнерами, прежде всего с МВФ.



"Поскольку атаки могут угрожать налаженной работе регулятора и безопасности наших сотрудников, НБУ уже обратился в правоохранительные органы с просьбой не допустить противоправных действий. Несмотря на давление, мы и в дальнейшем защищаем общую позицию государства: бывшие владельцы банков должны нести ответственность за вывод средств вкладчиков и доведение банков до банкротства", - добавили в Нацбанке.

