«Полезная программа»: 5 причин включить сало в ежедневное меню

Сегодня, 15 ноября, на «Интере» вышел выпуск «Полезной программы», посвященный салу. Этот универсальный продукт давно стал украинским национальным достоянием. Его запекают, коптят, солят, жарят, добавляют в различные блюда и делают праздничные закуски. При этом специалисты уверяют: сало в рационе не только вкусно, но и полезно. В студии ток-шоу ведущий Александр Лукьяненко и эксперты программы выяснили, как правильно выбирать сало и в чем его польза для нашего здоровья.



«Блюда из сала очень полезны, если им не злоупотреблять. Сало содержит биологически активные вещества, жирорастворимые витамины и антиоксиданты. Допустимая ежедневная доза – 40-50 граммов в первой половине дня», – рассказывает врач-гастроэнтеролог Галина Несговорова.



По словам эксперта, существует как минимум 5 причин добавлять сало в свой рацион:



1. Восполняет нехватку витаминов.



Сало – богатый источник витаминов А, D, Е и каротина. Поэтому помогает восполнять витаминные резервы организма, которые к зиме уменьшаются.



2. Защищает от инфаркта и инсульта.



Лецитин, входящий в состав свиного сала, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему: уменьшает количество вредного холестерина в сосудах и стимулирует выработку крови. Сало содержит редкую арахидоновую кислоту, которая улучшает работу головного мозга, сердца, почек и предотвращает возникновение холестериновых бляшек.



3. Укрепляет иммунитет.



Сало насыщает организм ценными жирными кислотами, которые принимают участие в обмене холестерина и выводят токсины из организма. Это делает организм более устойчивым к вирусам.



4. Согревает в мороз.



В холодное время года организм требует больше жирной пищи, поэтому зимой перед выходом из дома стоит сытно поесть. Еда дает организму энергию, большая часть которой идет на обогрев. Сало – очень калорийный продукт, который как раз утолит этот голод. На 1 г жира приходится 9 ккал энергии, благодаря чему сало прекрасно согревает в мороз.



5. Полезно при жарке.



В отличие от обычного растительного масла, на сковороде сало не образует канцерогенов. Именно поэтому при жарке лучше использовать смалец, а не подсолнечное масло. Также надо знать, что сало – уникальный продукт. Когда мы съедаем немного сала, то полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в нем, мешают всасыванию и способствуют выведению вредного холестерина, попадающего в наш организм с трансжирами, маргарином, некачественным сливочным маслом, продуктами промышленного производства.



Если вы решили побаловать себя и близких вкусным блюдом из сала, важно обращать внимание на его качество. «При выборе сала в первую очередь смотрите на его цвет, – утверждает технолог Евгений Андриенко. – Он должен быть белым с нежно-розовым оттенком. Продукт серого или желтого цвета говорит о том, что сало старое и несвежее. У вкусного и качественного сала – мягкая шкурка, чисто выскоблена, без щетины. Кроме того, свежее сало легко протыкается даже спичкой. И помните: оптимальная толщина сала – 3-5 сантиметров».



Как приготовить сало в домашних условиях, знает звездный эксперт «Полезной программы» Наталья Фалион. «Я человек сельский, поэтому сало всегда присутствует в моем рационе, – признается солистка и руководитель группы «Лисапетный батальон». – Конечно, сейчас сама не выращиваю свиней, но знаю, у кого его покупать. В нашем селе сало – настоящий деликатес. Для приготовления «генеральского» сала выбираем самое свежее и качественное, с мясными прожилками и мягкой шкуркой. Натираем солью и черным перцем, а затем заворачиваем в марлю и подвешиваем. Через неделю при температуре 30 градусов сало будет готово. Ешьте с удовольствием!»

