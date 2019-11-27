ГБР получило доступ к документам о командировках Порошенко

Печерский районный суд Киева дал Государственному бюро расследований доступ к документам об отпусках и командировках экс-главы государства Петра Порошенко, находящихся в Офисе президента. Об этом говорится в решении Печерского суда от 22 ноября, опубликованное в реестре судебных решений



Согласно постановлению суда, следователи ГБР получили временный доступ к табелю учета использования рабочего времени президента Украины в период с 7 июня 2014 по 20 мая 2019 года.



Кроме этого – к сведениям о начислении заработной платы Порошенко за вышеуказанный период, документам, подтверждающим временную невозможность выполнения президентом своих обязанностей в связи с наличием уважительных причин, документов на подтверждение официальных отпусков, официальных и рабочих визитов, поездок для участия в международных мероприятиях.



Также следователи ходатайствовали о доступе и получили санкцию суда на истребование информации о местонахождении Порошенко в определенные даты.

