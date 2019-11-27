Деркач и Дубинский предлагают уволить руководство НБУ "за отмывание миллиардов"

Народные депутаты Украины Андрей Деркач и Александр Дубинский обратились к президенту Владимиру Зеленскому относительно необходимости прекращения существования коррупционной схемы, связанной с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), и увольнения руководства Национального банка Украины и крупнейших госбанков.



В обращении, копия которого опубликована на странице Деркача в соцсети Facebook, депутаты требуют уволить руководство Национального банка Украины, Ощадбанка, ПриватБанка, Укрэксимбанка и отозвать с поста заместителя исполнительного директора МВФ от Украины Владислава Рашкована, в частности, из-за участия в схемах по отмыванию $7,4 млрд экс-президента Украины Януковича.



"Все эти люди были назначены при каденции экс-президента Украины Петра Порошенко и Януковича и участвовали в схемах, ведущих к грабежу страны", – отмечается в обращении нардепов.



Как утверждают Деркач и Дубинский, фактически раскрыта глобальная схема вывода из украинского бюджета в оффшоры похищенных коррупционным путем денег с последующим инвестированием их в облигации государственного займа с целью получения сверхвысоких прибылей за счет украинской экономики и налогоплательщиков.



"Данные схемы реализовывались с согласия Национального банка Украины, состав правления которого назначен во времена Порошенко и Гонтаревой (экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой - ИФ) и не изменен до сих пор. Кроме НБУ в схемах были задействованы и руководители ряда других государственных банков", – говорится в обращении.



В опубликованном документе председатель правления Укрэксимбанка Александр Гриценко упрекается в содействии в выводе из госбанка средств через займы предприятиям бывшего президента.



Также в обращении упомянуты глава Ощадбанка Андрей Пышный, который "фактически обслуживал и покрывал схемы Януковича во времена президента Порошенко", и руководство национализированного ПриватБанка, которое участвовало в "применении схемы закачки для покрытия недостатка капитала долговых обязательств государства, по которым Минфин платит из бюджета значительные проценты".



Отдельно депутаты констатируют, что деятельность компаний Валерии Гонтаревой привела к необоснованному увеличению объемов внешнего долга Украины, возложение на граждан Украины дополнительных долговых обязательств в размере более $100 млрд.



В обращении было упомянуто и заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована.



"Рашкован путем шантажа препятствует расследованию преступной деятельности экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и экс-министра финансов Украины Наталии Яресько", – говорится в документе.



Как сообщалось, 20 ноября на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" Деркач и Дубинский предложили президентам Украины и США - Владимиру Зеленскому и Дональду Трампу - расследовать факты легализации $7,4 млрд окружением украинского экс-президента Виктора Януковича через американский инвестиционный фонд Franklin Templeton Investments, близкий к Демократической партии США.

