Владельца сгоревшего «Токио Стар» выпустили из СИЗО

Судьи Одесского апелляционного суда изменили меру пресечения владельцу сгоревшей гостиницы «Токио Стар» Вадиму Черному с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.



По решению судьи Вадим Черный обязан носить электронный браслет, пишет Думская.



Напомним, после пожара в гостинице «Токио Стар» Черному сообщили о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.



20 августа его отправили в СИЗО. В октябре суд продлил Черному содержание под стражей до 13 декабря и назначил залог в размере 53 млн гривен.



В Одессе в ночь на 17 августа в отеле «Токио Стар» произошел пожар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.



Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

