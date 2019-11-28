В Британии приняли свод правил по съемке сексуальных сцен в кино

Профессиональная ассоциация режиссеров Великобритании выпустила перечень правил съемки обнаженных и сексуальных сцен в кино. Его поддержали ведущие игроки индустрии, в том числе оргкомитет премии BAFTA, сообщает Би-би-си.



Свод состоит из 96 пунктов и был опубликован буквально на следующий день после заявления Эмилии Кларк о том, что она чувствовала себя некомфортно во время съемки обнаженных сцен в «Игре престолов». Актриса также призналась, что ее пытались принудить к откровенным сценам в других проектах, не обговорив этого заранее, — «чтобы не расстраивать фанатов «Игры престолов».



Один из авторов списка, режиссер сериалов «Доктор Кто» и «Мистер Селфридж» Билл Андерсон отметил, что правила следует рассматривать не как «предписывающий список действий, которые можно и нельзя нарушать, а как ресурс для актеров, режиссеров, сценаристов и продюсеров».



Андерсон также добавил, что актеры, в принципе, не против сниматься в откровенных сценах, но при этом на площадке должны быть созданы комфортные условия, чтобы, приходя домой к своим близким, актеры не думали с ужасом о том, что они делали несколько часов назад.



Разработанные правила запрещают заставлять раздеваться актера на пробах. Создатели новых принципов отмечают, что «кастинги построены на неравном положении сторон, поэтому некоторые актеры чувствуют себя обязанными соглашаться на неприятные просьбы, чтобы получить работу». Вместо полного обнажения теперь можно прийти на кастинг в бикини или плавках, а также взять с собой сопровождающего. При этом обнажение на пробах должно обговариваться за 48 часов до встречи.



Перед съемками откровенной сцены создатели фильма должны получить письменное согласие исполнителей, а перед финальным утверждением той или иной откровенной сцены режиссер должен посоветоваться с актерами, принимавшими в ней участие.



«Режиссер, как творческий лидер в производстве, должен задавать тон для профессиональной и уважительной обстановки на съемочной площадке», — отметила председатель комитета по режиссуре Великобритании Сюзанна Уайт.



Отмечается, что Великобритания хочет ориентироваться в этом вопросе на киноиндустрию США. Так, в Голливуде существует должность специального координатора интимных сцен. Задача таких специалистов заключается в обеспечении психологически комфортных условий для актеров в ходе работы над секс-сценами.





