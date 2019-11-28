Путин и Зеленский могут провести встречу в Париже

Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут провести переговоры в Париже, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Я думаю, что к этому идет", - сказал он. В столице Франции 9 декабря пройдет саммит "нормандской четверки".

В понедельник в Кремле заявили, что Путин не планирует отдельной встречи с Зеленским во время переговоров в "нормандском формате". При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что помощники президента прорабатывают этот вопрос.



На прошлой неделе Путин заявил, что у него нет никаких отношений с Зеленским, так как он его никогда не видел вживую, а разговоры проходили только по телефону. При этом президент назвал украинского лидера искренним человеком.

