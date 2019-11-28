В РФ ответили на "украинские" претензии в Европе по Азовскому морю

Российские парламентарии и эксперты отреагировали на совместное заявление Украины, Эстонии, Литвы и Швеции о судоходстве в Азовском море и пояснили, почему оно является очередным примером информационной атаки на Россию.



Во вторник, 26 ноября, главы МИД четырех стран призвали Москву "выполнить свои международные обязательства" и обеспечить беспрепятственный доступ кораблей в украинские порты на Азове.



Россия строго следует всем международным морским правилам и не препятствует украинским кораблям, подчеркнул в разговоре с РИА Новости депутат Госсовета Крыма Юрий Гемпель. В этой связи парламентарий посоветовал Киеву "не транслировать лживые тезисы и заявления".



Похожего мнения придерживается эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов, который назвал озвученное "четверкой" заявление очередной информационной атакой на Россию.



"Глупая ситуация: а кто им (украинским кораблям – ред.) запрещал в Азовское море входить? Это очередная ложь и провокация киевской власти. Это в рамках политики Запада – каждый день в чем-то обвинять Россию. То она якобы не дает Киеву газ или что-то еще, то она якобы нарушает Минские договоренности, то не пускает суда. Киев постоянно нарушает и Минские соглашения, и вообще все соглашения с Россией, США в одностороннем порядке выходят из договоров – на это никто не обращает внимания", ‒ сказал Олег Глазунов.



Европейские министры упоминают договор между РФ и Украиной об Азовском море от 2004 года, который сам Киев нарушил в ходе инцидента в Керченском проливе, напомнил политолог, эксперт по безопасности Ян Гагин в беседе с РИА Новости.



"Действия (российских – ред.) пограничников (в Керченском проливе – ред.) считаю не только сдержанными и законными, но и гуманными: (таран – ред.) вместо уничтожения. Интересно, как бы отреагировали ВМС стран НАТО при такой провокации в их адрес?", ‒ добавил эксперт.



Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с РИА Новости напомнил, что установленная очередность прохода кораблей в Керченском проливе обусловлена объективными причинами. "Он мелководный, сложный для прохода… Если все будут соблюдать эти правила, то и вопросов не будет. Не стоит наводить тень на плетень", – сказал сенатор.



Слова четырех европейских дипломатов следует рассматривать как попытку усилить напряженности в Азовско-Черноморском бассейне перед "нормандским саммитом", считает глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.



"Они ничего не запомнили и ничему не научились. Они по-прежнему пытаются бежать впереди русофобского паровоза и быть первыми в своей ненависти к России", – отметил он.



Международно-правовой статус Азовского моря определен российско-украинским договором, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году. Согласно документу, море относится к внутренним водам России и Украины, что подразумевает невозможность иностранных военных кораблей заходить в эти воды без согласия Москвы и Киева.

