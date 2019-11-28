Федина назвала обыски у Зверобой "закручиванием гаек"

Народный депутат от «Европейской солидарности» София Федина назвала обыски у волонтерки Маруси Зверобой «закручиванием гаек» действующей власти.



Об этом она сказала в комментарии Радио Свобода.



«Сам способ, которым этот обыск производится, – это как раз технология КГБ. Начиная с указаний, что жертву надо «брать тепленькой», это то, что они пришли в шесть утра, это то, что они угрожали выломать дверь, хотя никто не отказывался их открывать, это то, что они не позволяли контактировать с адвокатами или позвонить еще кому-то...», – заявила Федина.



Федина утверждает, что на сегодня речь идет о «тоталитарной машине»: «это все показывает, насколько сейчас пытаются закрутить гайки, чтобы другим было неповадно».



Утром Калиновке под Киевом продолжаются обыски в доме волонтера Маруси Зверобой, настоящее имя которой Елена Беленькая. ГБР подтвердило, что обыски связаны с угрозами президенту Украины, которые были озвучены на размещенном в соцсети видео.



В конце октября народный депутат от «Европейской солидарности» София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября.



Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности высказались о рисках жизни президента. Федина и Зверобой отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой.



«Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают ... Было бы более красивое, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую», - сказала Федина.



В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту.



26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проекты сообщения о подозрении и представления на снятие неприкосновенности с Федины. Депутата подозревают в угрозе убийством в отношении президента Украины (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).

