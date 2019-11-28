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- Всесезонные шины — миф или реальность: рассматриваем плюсы на примере Premiorri Vimero-Van
Всесезонные шины — миф или реальность: рассматриваем плюсы на примере Premiorri Vimero-Van
Всесезонные шины — предмет множества споров между автовладельцами.
Кто-то считает, что это лишняя трата денег, так как все равно приходится покупать и летние, и зимние шины. Другие отстаивают мнение, что всесезонка — это очень удобно и экономно, что легко подтвердить, если рассмотреть преимущества на конкретных шинах. В качестве примера лучше взять одни из популярных на сегодня всесезонных покрышек, а именно Premiorri Vimero-Van.
В чем преимущества Premiorri Vimero-Van как всесезонных покрышек
Кроме универсальности в применении (особенно в климате с мягкой зимой, где всесезонка полностью оправдана), автошины Premiorri Vimero-Van имеют еще несколько плюсов. Серия Premiorri Vimero-Van имеет ненаправленный симметричный рисунок протектора, который создавался с прицелом:
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на бесшумность во время езды;
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хорошую плавность хода;
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топливную экономичность;
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баланс между комфортабельностью и высокой проходимостью;
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низкое сопротивление качению.
И производителю удалось добиться подобных характеристик шин. Их обеспечивают следующие особенности протектора:
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Разный размер канавок. Исключает резонансные явления, шумность и дискомфорт при движении на высокой скорости.
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Различие в жесткости отдельных элементов протектора. Это одно из главных требования для шин, используемых при температурах выше и ниже нуля.
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Широкие окружные канавки. Быстро отводят от резины воду, грязь и снег, предотвращая аквапланирование. Дополнительно обеспечивают максимальный контакт с дорогой.
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Срезанные края блоков протектора. Позволяют уменьшить шумность шин, а еще являются способом добиться равномерного износа резины и увеличения срока службы, что особенно ценится при использовании коммерческих авто.
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Ножевые прорези, разделяющие элементы плечевой зоны. Они разбивают водяную пленку, что делает сами покрышки более цепкими и стабильными. Как результат, удается добиться сокращения тормозного пути и более эффективного торможения.
Premiorri Vimero-Van отвечает тем требованиям, что предъявляются к всесезонным шинам. Они предсказуемо ведут себя на сухом и влажном асфальте, хорошо справляются с полностью загруженными автомобилями. С учетом демократичной цены это и делает шины Premiorri Vimero-Van востребованными. Их производителю удалось достигнуть компромисса по большинству характеристик и создать покрышки, которые отлично ведут себя в условиях мягкой зимы без больших перепадов температуры.